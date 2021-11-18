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Реакція не змусила чекати. Саладуха анонсувала зміни в антидопінгових правилах України після нещодавнього скандалу з WADA

Офіційний коментар народного депутату України
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11:26
Реакція не змусила чекати. Саладуха анонсувала зміни в антидопінгових правилах України після нещодавнього скандалу з WADA
Ольга Саладуха / фото - Hyser.ua

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту рекомендував внести до антидопінгових законопроектів 5099 та 5640 правки погодженні із Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA), які допоможуть запустити в Україні роботу сертифікованої лабораторії щодо аналізу допінг-проб.

Про це повідомила народний депутат України, учасниця міжфракційного депутатського об’єднання «Розумна політика», голова Підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Ольга Саладуха.

«Вчора парламентський Комітет з питань молоді і спорту розглядав два важливі антидопінгові законопроекти – 5099 «Про антидопінгову діяльність у спорті» та 5640 щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю. Вони забезпечать кращу якість боротьби із вживанням заборонених речовин у спорті. Сьогодні лабораторія Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ) не має акредитації WADA – Всесвітньої антидопінгової агенції. Тому відібрані допінг-проби спортсменів перевозять на аналіз до сертифікованої лабораторії в Польщі. Для України це невигідно з трьох причин. По-перше, держава витрачає шалені гроші на оплату послуг закордонної лабораторії і на транспортування. По-друге, ми не розвиваємо власні потенційні лабораторні потужності, не створюємо робочі місця. По-третє, через коронавірусні обмеження регулярне перевезення проб до інших країн стало більш проблематичним. Розмови про власну сертифіковану WADA лабораторію йдуть давно. За минулої влади для цього не зробили нічого. Але тепер бачимо реальні позитивні кроки», – наголосила Ольга Саладуха.

За її словами, в прикінцевих положеннях законопроекту 5099 містяться норми щодо роботи Національної лабораторії антидопінгового контролю.

«Її функціонування повинно фінансуватися з держбюджету, а нагляд має здійснювати новостворена Наглядова рада. Саме вона буде рекомендувати кандидатуру на посаду директора лабораторії. До складу ради включать фахівців з медицини, фізіології та хімії. Також туди буде входити і делегований представник Комітету з питань молоді і спорту. Цей проект закону вже ухвалений парламентом в першому читанні рекордною кількістю голосів – 342. Депутати Комітету, у свою чергу, зареєстрували законопроект 5640, співавтором якого виступаю і я. Він деталізує процес роботи лабораторії. Зокрема, забороняє призначати директором лабораторії посадовця будь-якої спортивної федерації», – повідомила народний депутат.

Вона наголосила, що WADA висунула щодо цих законопроектів низку застережень.

 

«Це суто редакційні і техніко-юридичні правки.   В тому числі вони стосуються антидопінгової лабораторії. Серед пропозицій – заборона бути членом Наглядової ради особі, яка визнана порушником антидопінгових правил. Народні депутати Комітету молоді і спорту провели нараду з представниками WADA та погодили їхні зауваження. Вчора Комітет рекомендував внести ці правки до текстів законопроектів 5099 та 5640. Так ми впритул наблизились до модернізації антидопінгової системи України», – переконана Ольга Саладуха.

Вона також вказала на спроби деяких екс-посадовців минулої влади дискредитувати українських спортсменів.

 

«Недавно WADA оголосила про порушення з боку Національного антидопінгового центру України. Екс-чиновники скористалися ситуацією і почали активно розганяти «зраду» в медіа. Мовляв, можна вже поставити хрест на участі українських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях включно з Олімпіадою. Це, до речі, заперечив сам президент WADA. Він сказав, що Україні запропонують коригувальні заходи, суть яких поки невідома. Так дехто з представників минулої влади хоче прикрити себе. І при цьому їх не хвилює, що своїми атаками на власну країну вони дискредитують усіх українських спортсменів та шкодять вітчизняному спорту. Але наша спортивна спільнота здатна захистити власну честь та гідність. Ми доведемо, що чесність – найвищий принцип українського спорту, якого ми будемо завжди дотримуватись», – заявила Ольга Саладуха.

Нагадаємо, через допінговий скандал Україна може не потрапити на Олімпійських Ігри у Пекіні

Михаил Рыбак
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