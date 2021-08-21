Россияне остались позади. Сборная Украины победила на чемпионате мира по шашкам-64

Аникеев, Шепель и Шкатула принесли стране золотую медаль



Юрий Аникеев / Фото - XSPORT

Мужская сборная Украины завоевала золотые медали на командном чемпионате мира-2021 по шашкам-64 в формате быстрой игры.Турнир проходил в турецкой Каппадокии. Украину представлялиУкраинцы обошли сразу пять сборных России, сформированных по принципу деления страны на федеральные округа. Россия имеет такое право как лидирующая страна в этом виде спорта.Они обыграли три российские команды (5:1, 5:1, 4:2) и сыграли вничью (3:3, 3:3) еще с двумя сборными этой страны. Этого оказалось достаточно, чтобы завоевать золотые медали с отличным результатом – 16 очков из 18 возможных.Женская сборная Украины, за которую выступали, в этом же виде программы на ЧМ-2021 (быстрая игра) завоевала серебряные медали. Также 21 августа у мужчин и женщин состоится командный турнир в формате блиц-игры.Накануне Аникеев выиграл индивидуальный чемпионат Европы по шашкам-64 (с классическим контролем времени). Также Юрий завоевал бронзу в быстрой программе, а Шепель стал обладатеем серебряной медали в молниеносной игре.