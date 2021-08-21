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Россияне остались позади. Сборная Украины победила на чемпионате мира по шашкам-64

Аникеев, Шепель и Шкатула принесли стране золотую медаль
Другие
08:57
Россияне остались позади. Сборная Украины победила на чемпионате мира по шашкам-64
Юрий Аникеев / Фото - XSPORT
Мужская сборная Украины завоевала золотые медали на командном чемпионате мира-2021 по шашкам-64 в формате быстрой игры.

Турнир проходил в турецкой Каппадокии. Украину представляли Юрий Аникеев, Феликс Шепель и Денис Шкатула.

Украинцы обошли сразу пять сборных России, сформированных по принципу деления страны на федеральные округа. Россия имеет такое право как лидирующая страна в этом виде спорта. 

Они обыграли три российские команды (5:1, 5:1, 4:2) и сыграли вничью (3:3, 3:3) еще с двумя сборными этой страны. Этого оказалось достаточно, чтобы завоевать золотые медали с отличным результатом  – 16 очков из 18 возможных.

Женская сборная Украины, за которую выступали Елена Короткая и Юлия Макаренкова, в этом же виде программы на ЧМ-2021 (быстрая игра) завоевала серебряные медали. Также 21 августа у мужчин и женщин состоится командный турнир в формате блиц-игры.

Накануне Аникеев выиграл индивидуальный чемпионат Европы по шашкам-64 (с классическим контролем времени). Также Юрий завоевал бронзу в быстрой программе, а Шепель стал обладатеем серебряной медали в молниеносной игре.

Источник: new.sport.ua Владимир Кириченко
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