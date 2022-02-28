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Русские террористы обстреляли Харьков градами во время переговоров

путлеровские твари не останавливаются
Другие
13:44
Русские террористы обстреляли Харьков градами во время переговоров
Фото: Мой Харьков

Во время переговоров украинской и российской стороны на границе Украины и беларуси в Харькове снова звучат взрывы. Сообщается, что российские оккупанты обстреляли мирные кварталы градами.

Горите в аду, русские сволочи. Слава Украине!

Петр Приходько
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