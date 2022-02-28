«Маленький покидьок та усатий півень!» - игрок сборной Украины выссказался о путине и лукашенко
Русские террористы обстреляли Харьков градами во время переговоров
путлеровские твари не останавливаются
13:44
Фото: Мой Харьков
Во время переговоров украинской и российской стороны на границе Украины и беларуси в Харькове снова звучат взрывы. Сообщается, что российские оккупанты обстреляли мирные кварталы градами.
#Харків обстріляно з "Град".— «Праворадикальний» Nео (@Neo_Right_UA) February 28, 2022
Били не по військових об’єктах, а по мирних громадянах. Це помста за вчорашній розгром окупантів.#Харьков #Русскаяармия pic.twitter.com/JDqnfIuPdD
Горите в аду, русские сволочи. Слава Украине!