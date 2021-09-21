С 23 сентября Украина возвращается в желтую зону карантина

Это также отразится на спортивных событиях





Фото: Кабмин

21 сентября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении Украины в желтую зону эпидемиологической опасности. Все ограничения начнут работать 23 сентября.



Спортивные залы и фитнес-центры будут работать для ограниченного количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров.

Также запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на площади 4 кв. метра. Стадионы можно будет заполнять на 2/3.