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С 23 сентября Украина возвращается в желтую зону карантина

Это также отразится на спортивных событиях

Другие
15:13
С 23 сентября Украина возвращается в желтую зону карантина
Фото: Кабмин

21 сентября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении Украины в желтую зону эпидемиологической опасности. Все ограничения начнут работать 23 сентября.

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать для ограниченного количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров.

Также запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на площади 4 кв. метра. Стадионы можно будет заполнять на 2/3.

Карен Агабекян
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