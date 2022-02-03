Саладуха об издержках Госбюджета-2022 на спорт: «Это рекордный бюджет за всю историю независимости Украины»

Ольга Саладуха / Фото: Facebook

Народный депутат Ольга Саладуха рассказала об издержках из Госбюджета-2022 на украинский спорт.



Из этих средств 1,6 миллиардов выделено на подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским Играм, Всемирным играм, Дефлимпийским играм. Я бы не сказала, что это большие деньги, но из разговоров со спортсменами могу сделать вывод, что этого хватает».