Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
Саладуха об издержках Госбюджета-2022 на спорт: «Это рекордный бюджет за всю историю независимости Украины»
Также 1,6 млрд грн выделено на подготовку к Олимпиаде
15:49
Ольга Саладуха / Фото: Facebook
Народный депутат Ольга Саладуха рассказала об издержках из Госбюджета-2022 на украинский спорт.
«Вообще, бюджет предусматривает направление на спортивную отрасль более 8 миллиардов гривен. Это рекордный бюджет за всю историю независимости Украины. В предыдущие годы на спорт предполагалось выделять и четыре, и пять, и шесть, и семь миллиардов.
Из этих средств 1,6 миллиардов выделено на подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским Играм, Всемирным играм, Дефлимпийским играм. Я бы не сказала, что это большие деньги, но из разговоров со спортсменами могу сделать вывод, что этого хватает».
Напомним, ранее глава Министерства молодежи и спорта сообщил, что подготовка украинцев к ОИ-2022 стоила Украине 87 млн грн.
Комментарии 0