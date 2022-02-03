Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
Народный депутат Ольга Саладуха рассказала о принятом парламентом законопроекте «Об антидопинговой деятельности в спорте», новой антидопинговой лаборатории и коррупции.
О принятом правительственном законопроекте.
«Во время наработки законодательных актов к рассмотрению в сессионном зале Комитет сотрудничал со Всемирной антидопинговой агентством, проводил заседание с участием представителей Министерства по вопросам молодежи и спорта. Вместе с упомянутым документом был также принят специальный закон №5640, авторами которого стали все члены нашего комитета. Им регулируется процесс работы Национальной лаборатории антидопингового контроля. Мы решали множество дискуссионных вопросов и в конце концов приняли эти законы.
Прежде всего, речь идет о создании антидопинговой лаборатории. Она будет контролировать все процессы в соответствующей сфере, а также предоставлять услуги, в частности – брать анализы крови, проводить тестирование.
В Украине сейчас эта система недейственна. У нас был Национальный антидопинговый центр, но он не имел аккредитации Всемирного антидопингового агентства, а значит не имел права проверять пробы на допинг. Спортсмены тестировались, но пробы присылались за границу, например – в Польшу или Германию. Одна проба стоит почти 500-600 евро. В легкой атлетике во время проведения чемпионата мира нужны три внесоревновательные пробы и одна соревновательная, то есть четыре пробы на человека. Тратятся бешеные деньги (если на соревнования планируют поехать 60-90 человек). Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства, которые тратятся спортсменами на допинг-контроль.
Также будет создан наблюдательный совет, который будет контролировать процесс употребления допинга. Этот орган будет расследовать возможные нарушения спортсменами антидопинговых правил.
Кроме этого, законом предусматривается, что номинационный и терапевтический комитеты будут предоставлять рекомендации по употреблению лекарств. Даже во время лечения простуды надо обязательно смотреть, какие препараты являются запрещенными. Перед летними Олимпийскими играми в Токио и перед зимними в Пекине проходили многие семинары, на которых Национальный антидопинговый центр указывал спортсменам, какие лекарства нельзя употреблять».
О том, когда в Украине может заработать антидопинговая лаборатория.
«Надеюсь, что президент вскоре подпишет закон. Затем будут избираться руководители лабораторий. Сейчас такие лаборатории есть в Украине, но они действуют только на национальном уровне. Для перехода на международный будем идти по принципам Всемирного антидопингового агентства».
О процедуре допинг-контроля.
«Она остается в таком виде, в каком есть сейчас. То есть, тебя проверяют без предупреждения: тестируют, берут пробы, во время чего даже руки нельзя мыть. Если спортсмен впервые сдает такие пробы, допинг-офицер должен рассказать о действующих правилах. Перед этим офицер обязательно должен показать удостоверение, выданное организацией, которую он представляет. Это может быть и некая Всемирная организация, и национальная, и Международный олимпийский комитет. Все зависит от того, когда проводятся эти тестирования – перед Олимпийскими играми или перед чемпионатами мира».
О том, возможна ли коррупция в вопросах тестирования на допинг.
«Во-первых, иногда для проверки приезжают представители Всемирного антидопингового агентства. Они контролируют наших агентов. Во-вторых, спортсмен не знает, когда его приедут тестировать. Всемирное антидопинговое агентство может прислать своих рабочих, офицеров антидопинговых лабораторий, для того, чтобы проконтролировать, действительно ли был осуществлен тест и каким образом он был осуществлен. Это все контролируется.
Исключается ли коррупция? Думаю, что да. Мы знаем, какие бывают последствия, на примере соседней страны. Я надеюсь, что это станет большим уроком, и наши сотрудники подобного не допустят».
Как сообщалось, Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект.