Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»

Ольга Саладуха / Фото: Facebook

Народный депутат Ольга Саладуха рассказала о принятом парламентом законопроекте «Об антидопинговой деятельности в спорте», новой антидопинговой лаборатории и коррупции.



О принятом правительственном законопроекте.

Прежде всего, речь идет о создании антидопинговой лаборатории. Она будет контролировать все процессы в соответствующей сфере, а также предоставлять услуги, в частности – брать анализы крови, проводить тестирование.

В Украине сейчас эта система недейственна. У нас был Национальный антидопинговый центр, но он не имел аккредитации Всемирного антидопингового агентства, а значит не имел права проверять пробы на допинг. Спортсмены тестировались, но пробы присылались за границу, например – в Польшу или Германию. Одна проба стоит почти 500-600 евро. В легкой атлетике во время проведения чемпионата мира нужны три внесоревновательные пробы и одна соревновательная, то есть четыре пробы на человека. Тратятся бешеные деньги (если на соревнования планируют поехать 60-90 человек). Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства, которые тратятся спортсменами на допинг-контроль.

Также будет создан наблюдательный совет, который будет контролировать процесс употребления допинга. Этот орган будет расследовать возможные нарушения спортсменами антидопинговых правил.

Кроме этого, законом предусматривается, что номинационный и терапевтический комитеты будут предоставлять рекомендации по употреблению лекарств. Даже во время лечения простуды надо обязательно смотреть, какие препараты являются запрещенными. Перед летними Олимпийскими играми в Токио и перед зимними в Пекине проходили многие семинары, на которых Национальный антидопинговый центр указывал спортсменам, какие лекарства нельзя употреблять».