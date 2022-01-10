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Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг

Бьернссон последний раз весил так мало в 10 лет
Другие
10 января 15:57
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Хафтор Бьернссон / Фото: Инстаграм

Бывший самый сильный человек планеты и мировой рекордсмен Хафтор Бьернссон в Instagram сообщил, что его вес сейчас составляет 145 кг – это его наименьший вес с 10 лет.

По словам исландца, на его организме позитивно отразилась тренировки по боксу.

«Форма улучшилась, а выносливость значительно улучшилась во время подготовки. Плюс, мое тело не болит. Мой вес составляет 145 кг, и он самый маленький с моих 10 лет».


Напомним, Бьернссон хочет отправиться в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри.


Карен Агабекян
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