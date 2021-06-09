Сборная прилетела в Бухарест, Хижняк выиграл турнир во Франции и другие топ-новости 8 июня

Главные спортивные события прошедшего дня

Фото: УАФ

Во вторник, 8 июня, в мире спорта состоялось множество интересных событий. Мы собрали для вас все самое важное по итогам прошедшего дня.

Сборная Украины прибыла в свою резиденцию на время проведения Евро-2020 в Бухаресте.

Стало известно, что наша главная команда останется без поддержки в стартовом матче против Нидерландов.

В России продолжают выражать свое недовольство игровой формой сборной Украины на чемпионат Европы.

Украинский боксер Александр Хижняк выиграл лицензионный турнир в Париже в весовой категории до 75 кг, победив в финале чемпиона мира-2019 из России – Глеба Бакши.

Появились новые подробности относительно боя Александра Усика и Энтони Джошуа, поединок может состояться на стадионе одного из клубов АПЛ.

Украинец Василий Михайлов стал обладателем бронзовой медали на рейтинговом турнире по спортивной борьбе в Польше.



Влегкой атлетике победу Украине принесла Татьяна Пташкина, которая показала лучший результат в секторе тройных прыжков в Дании, а Юлия Левченко в прыжках в высоту стала третьей на турнире в Финляндии.

Катарина Завацкая стартовала с уверенной победы на турнире серии WTA 125 в Боле, Хорватия.

В «Шахтер» сватают нового полузащитника.



Хоккейная лига чемпионов приняла решение исключить белорусские клубы из будущего розыгрыша турнира.

В Хмельницком представили проект нового Дворца спорта, который обещают построить к 2023 году.