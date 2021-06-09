Сборная прилетела в Бухарест, Хижняк выиграл турнир во Франции и другие топ-новости 8 июня
Во вторник, 8 июня, в мире спорта состоялось множество интересных событий. Мы собрали для вас все самое важное по итогам прошедшего дня.
Сборная Украины прибыла в свою резиденцию на время проведения Евро-2020 в Бухаресте.
Стало известно, что наша главная команда останется без поддержки в стартовом матче против Нидерландов.
В России продолжают выражать свое недовольство игровой формой сборной Украины на чемпионат Европы.
Украинский боксер Александр Хижняк выиграл лицензионный турнир в Париже в весовой категории до 75 кг, победив в финале чемпиона мира-2019 из России – Глеба Бакши.
Появились новые подробности относительно боя Александра Усика и Энтони Джошуа, поединок может состояться на стадионе одного из клубов АПЛ.
Украинец Василий Михайлов стал обладателем бронзовой медали на рейтинговом турнире по спортивной борьбе в Польше.
Влегкой атлетике победу Украине принесла Татьяна Пташкина, которая показала лучший результат в секторе тройных прыжков в Дании, а Юлия Левченко в прыжках в высоту стала третьей на турнире в Финляндии.
Катарина Завацкая стартовала с уверенной победы на турнире серии WTA 125 в Боле, Хорватия.
В «Шахтер» сватают нового полузащитника.
Хоккейная лига чемпионов приняла решение исключить белорусские клубы из будущего розыгрыша турнира.
В Хмельницком представили проект нового Дворца спорта, который обещают построить к 2023 году.
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