Сборная Украины встретится с Казахстаном на международном турнире по джиу-джитсу

Финалы турнира покажет телеканал XSPORT+

17 декабря в Menorah Grand Hall состоялась церемония взвешивания и жеребьевка в преддверии турнира по бразильскому джиу-джитсу TMS: WALL TO WALL. Формат соревнований предусматривает противостояние между командами из разных стран, представители которых будут бороться на выбывание. Победителем станет сборная той страны, в которой остались непобеждённые борцы.

По правилам Лиги TMS, общий командный вес должен составлять не более 400 кг. В процессе взвешивания выяснили, что сборная Украины — самая «легкая», вес команды составил 392 кг. А вот сборная Израиля вошла в категорию с общим весом 399,8 кг. Представители Польши показали на весах 395,5 кг, а Казахстан — 397,8.

Также в рамках церемонии взвешивания была проведена жеребьевка, которая и определила, какие страны встретятся друг с другом в полуфинале. 18 декабря в 19:00 турнир WALL TO WALL откроет встреча Украины с Казахстаном. Затем будут бороться сборная Польши против Израиля. Проигравшие команды сразятся за третье место, после чего всех любителей борьбы будет ждать горячий финал, который и определит сборную-победителя TMS: WALL TO WALL.

Смотрите прямую трансляцию на YouTube канале Лиги TMS в 19:00, а финалы в 21:00 на XSPORT+.