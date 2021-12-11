Сборная Украины выступит на международном турнире по бразильскому джиу-джитсу

18 декабря в Днепре состоится командный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу TMS: WALL TO WALL

18 декабря в Днепре состоится командный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу TMS: WALL TO WALL. Сборные из разных стран собрали лучших борцов, которые сразятся за призовой фонд 460 000 грн.

Четыре команды по пять борцов в каждой будут бороться на выбывание, пока в одной из команд не останутся непобеждённые участники. За звание лучших сразятся топовые джитсеры из Украины, Польши, Израиля и Казахстана.

Сборную Украины представят спортсмены, которые в течение года проходили отбор. Эти ребята являются первыми номерами рейтинга в своих весовых категориях по версии Лиги TMS.

Валентин Дидык - Тренер команды

Влад Ярощук (Харьков) - Капитан команды, коричневый пояс

Максим Задорожний (Кривой Рог) - Коричневый пояс

Константин Шутко (Кропивницкий) - Пурпурный пояс

Даниил Ильинский (Харьков) - Пурпурный пояс

Влад Чепель (Житомир) - Синий пояс

Турнир WALL TO WALL состоится 18 декабря, в 19:00 в Menora Grand Palace. Прямая трансляция на XSPORT+