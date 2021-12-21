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Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
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Сборная Украины заняла третье место на международном турнире по джиу-джитсу

Успешное выступление наших спортсменов на турнире, где была высокая конкуренция
Другие
09:21
Сборная Украины заняла третье место на международном турнире по джиу-джитсу
Фото: TMS

18 декабря в городе Днепр прошел командный турнир Лиги TMS: WALL TO WALL по бразильскому джиу-джитсу. Четыре команды из разных стран боролись за большой призовой фонд в размере 500 000 грн.

В Украину приехали известные борцы из Израиля, Польши и Казахстана. Украинцы встретились в полуфинале с казахскими спортсменами, уступив согласно правилам Лиги TMS. Победителем считается команда, где остались непобедимые бойцы.

В финале сборная Украины сражалась за третье место с командой Польши. Украинские борцы провели четыре битвы, в трех из которых одержали досрочные победы. Болевым приемом победил Константин Шутко, а Влад Чепель досрочно победил двух оппонентов подряд.



Первое место заняла сборная Казахстана, команда Израиля стала второй. Польша заняла четвертое место, соответственно, уступив нашим ребятам.

Капитан украинской команды Владислав Ярощук отметил, что, несмотря на то, что Украина изначально считалась андердогом, ребятам удалось завоевать призовое место.

«Ребята из сборной Украины – менее титулованные по сравнению с остальными участниками турнира TMS: WALL TO WALL. Я был единственным коричневым поясом у нашей команды, в то время как у Израиля и Казахстана были черные пояса, а в Польше – три коричневых. Несмотря на это, решающую победу для Украины одержал Влад Чепель, официально считающийся белым поясом из джиу-джитса, хотя борется как настоящий профи. Также болевым приемом в первой схватке отличился Константин Шутко, задавший тон нашему выступлению. Хочу поблагодарить всех ребят за то, что стали частью сборной Украины и достойно проявили себе татами».

Напомним, ранее с 9-ю медалями сборная Лиги TMS завершила чемпионат мира  в Абу-Даби.

Карен Агабекян
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