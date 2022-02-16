Украинцы примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу – IBJJF European Championship 2022
Сергей Киналь выиграл серебро на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу
Пурпурный пояс Сергей Киналь стал первым в истории Украины, кто завоевал серебро на чемпионате Европы в этой федерации
16 февраля 22:32
Сергей Киналь / фото - XSPORT
Спустя долгий перерыв, связанный с пандемией, 14 февраля в Риме, Италия стартовали соревнования крупнейшей лиги IBJJF, которые ждали представители бразильского джиу-джитсу по всему миру.
16 февраля соревновался дивизион пурпурных поясов, в рамках которого выступил спортсмен из Тернополя, один из лучших борцов украинской Лиги TMS Сергей Киналь. Сергей провел четыре схватки, три из которых завершил досрочно, болевыми приемами. В четвертом поединке Киналь уступил израильскому спортсмену, заняв второе место на турнире IBJJF.
«Безусловно, я был нацелен на первое место и в следующий раз обязательно заберу свое. Я доволен своими схватками и уровнем, который мне удалось показать на таком престижном турнире. Хочу поблагодарить украинское коммьюнити бразильского джиу-джитсу за поддержку, для меня это бесценно».
Также стоит отметит, что Киналь стал первым в истории Украины, кто завоевал серебро на чемпионате Европы в этой федерации.
Ранее Никита Шагойко стал участником турнира Copapodio в Бразилии.
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