Сергей Киналь выиграл серебро на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Окончен
22:00 Интер - Ливерпуль 0:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте 0:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:6 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс 5:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вашингтон Кэпиталз 1:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 1:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс 2:5 Окончен
Баскетбол (6 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Майами Хит - Даллас Маверикс 99:107 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 109:121 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 103:96 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Прометей 98:73 Окончен
19:00 Харьковские Соколы - Химик -:- Отменен
19:00 БК Тернополь - БК Запорожье 87:70 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 8) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Барселона - Наполи -:- Запланирован
19:45 Боруссия Дортмунд - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Шериф - Брага -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Олимпиакос -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 5) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 14) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:00 Днепр - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Николаев - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 37) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
18:20 Маркета Вондроусова - Даяна Ястремская -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Мец -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эльче - Райо Вальекано -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 11) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован
Сейчас в эфире
16:00
Бокс. Александр Усик - Даниэль Брюэр
16:00
Футзал. Parimatch Экстра-лига. Продэксим - Viva Cup

Сергей Киналь выиграл серебро на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

Пурпурный пояс Сергей Киналь стал первым в истории Украины, кто завоевал серебро на чемпионате Европы в этой федерации
Другие
16 февраля 22:32
Сергей Киналь выиграл серебро на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу
Сергей Киналь / фото - XSPORT

 Спустя долгий перерыв, связанный с пандемией, 14 февраля в Риме, Италия стартовали соревнования крупнейшей лиги IBJJF, которые ждали представители бразильского джиу-джитсу по всему миру. 

16 февраля соревновался дивизион пурпурных поясов, в рамках которого выступил спортсмен из Тернополя, один из лучших борцов украинской Лиги TMS Сергей Киналь. Сергей провел четыре схватки, три из которых завершил досрочно, болевыми приемами. В четвертом поединке Киналь уступил израильскому спортсмену, заняв второе место на турнире IBJJF.

«Безусловно, я был нацелен на первое место и в следующий раз обязательно заберу свое. Я доволен своими схватками и уровнем, который мне удалось показать на таком престижном турнире. Хочу поблагодарить украинское коммьюнити бразильского джиу-джитсу за поддержку, для меня это бесценно».

Также стоит отметит, что Киналь стал первым в истории Украины, кто завоевал серебро на чемпионате Европы в этой федерации.

Ранее Никита Шагойко стал участником турнира Copapodio в Бразилии.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бразильское джиу-джитсу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинцы примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу – IBJJF European Championship 2022
Украинцы примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу – IBJJF European Championship 2022
Другие
15 февраля 22:59
Амбассадоры Лиги TMS — кто в 2022 году будет популяризовать бразильское джиу-джитсу в Украине?
Амбассадоры Лиги TMS — кто в 2022 году будет популяризовать бразильское джиу-джитсу в Украине?
Другие
01 февраля 12:08
Трансляция TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022: День второй
Трансляция TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022: День второй
Другие
23 января 09:33
В Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу
В Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу
Другие
23 января 09:21

Новости: Другие

Сергей Киналь выиграл серебро на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу
Сергей Киналь выиграл серебро на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу
16 февраля 22:32
Франческо Тотти стал новым амбассадором БК Mostbet
Франческо Тотти стал новым амбассадором БК Mostbet Новости партнера
16 февраля 13:10
Украинцы примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу – IBJJF European Championship 2022
Украинцы примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу – IBJJF European Championship 2022
15 февраля 22:59
YouTube канал XSPORT перешагнул отметку в 100 тысяч подписчиков!
YouTube канал XSPORT перешагнул отметку в 100 тысяч подписчиков!
15 февраля 16:30
«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?
«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?
14 февраля 14:02
Дни тревоги из-за российских войск у границ. Украинские спортсмены не остаются в стороне
Тема дня
Дни тревоги из-за российских войск у границ. Украинские спортсмены не остаются в стороне
14 февраля 13:20
Украинец стал участником престижного турнира Copapodio в Бразилии
Украинец стал участником престижного турнира Copapodio в Бразилии
10 февраля 22:09
В сети высмеями чиновника, похвалившегося ремонтом спорткомплекса, который при нем отремонтировали на 1%
В сети высмеями чиновника, похвалившегося ремонтом спорткомплекса, который при нем отремонтировали на 1%
10 февраля 13:34
Независимый рейтинг казино Bet.ua: как выяснить репутацию онлайн-казино?
Независимый рейтинг казино Bet.ua: как выяснить репутацию онлайн-казино? Новости партнера
04 февраля 18:43
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
24
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
10
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
26
Все новости