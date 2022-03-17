Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Шварцнеггер: «Я люблю российский народ – поэтому я должен рассказать вам правду о войне в Украине»
Арни обратился к гражданам страны-агрессора
17 марта 18:46
Фото: filmibeat.com
Американский бодибилдер, актер и политик Арнольд Швацнеггер в своем Instagram попытался открыть глаза народу россии на события в Украине:
Я люблю россиян. Поэтому я обязан рассказать им правду.
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами, но все слишком боятся выступить против действующего руководства.
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