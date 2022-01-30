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Скрежет металла, искры и порой даже огонь. «Битвы роботов» всегда были прекрасны – и они возвращаются

22 эпизода на телеканале XSPORT
Другие
18:52
Скрежет металла, искры и порой даже огонь. «Битвы роботов» всегда были прекрасны – и они возвращаются
Фото - bbc.co.uk

Он – машина. Сколько раз мы слышали подобную фразу в отношении элитных спортсменов. Порой они действительно напоминают роботов: идеальная физическая подготовка, устойчивая психология, острый интеллект.

Но они все равно не перестают оставаться людьми. Порой несдержанными. Эмоциональными. Временами слабыми.

Однако есть те, кто не знает, что такое слабость. Рефери не снимет его с поединка из-за рассечения. Он не сдастся из-за травмы. Не откажется об боя по причине болезни.

«Битвы роботов». Они возвращаются. 22 эпизода на телеканале XSPORT. Когда? С понедельника по четверг – в 14:30. И вы ведь не успели забыть, насколько это круто?

Правила от сезона к сезону отличались. Испытания были разными: лабиринты, сумо, футбол, снукер, боулинг, пинбол, перетягивание каната – посмотреть было на что. Но главное всегда оставалось неизменным.

Команды по определенным правилам (есть ограничения, в частности, по размерам и вооружению) сами создавали роботов. Порой это профессиональные машины для устранения конкурентов, а порой – конструкции, вызывающие серьезные вопросы (консервная банка – это не всегда фигуральное выражение).

И, на самом деле, «Битвы роботов» – это постоянная внутренняя борьба. С одной стороны, ты понимаешь, что у этих машин нет чувств, они не наделены душой. Но по ходу соревнований, как зритель, ты настолько привыкаешь к ним, что волей-неволей наделяешь их жизнью. Которой их порой лишают. С любимчиками прощаться непросто.

Помимо этого, все же понимают, что за роботами стоят их создатели. Человеческого фактора не избежать. Особенно больно следить за беспомощностью ребят, когда они попросту теряют управление над роботами. И вынуждены следить за тем, как их машина превращается в груду изуродованного металла.

Тем более, уродовать есть кому. Есть роботы-участники, а есть те, от кого кайфуют еще больше – патрульные. Они настолько крутые, что в один год их модели стали самой продаваемой игрушкой среди мальчиков в Великобритании. А все почему? Потому что их не касаются почти никакие ограничения.

Огромные. Тяжелые. Серьезно вооруженные. Патрульные роботы вызывали одновременно уважение, восхищение и ужас. Ведь ты понимал, что они могут сделать с роботами участниками.

В общем. Здесь не нужно лишних слов. Ведь лучше один раз посмотреть самому, чем 100 раз об этом прочитать. А посмотреть, как вы понимаете, есть что. Ищите в телепрограмме.

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