Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом

Телеканал XSPORT будет транслировать молодежный чемпионат мира

Превью

Фото - twitter.com/WorldJuniors

Новогодние праздники – они для всех, для спортсменов тоже. Поэтому часто мы сталкиваемся с тем, что в канун Нового года, по факту, нечего смотреть, в мире спорта ничего не происходит.

Но это ведь обман, не так ли?

Телеканал XSPORT с 26 декабря будет транслировать молодежный чемпионат мира. А это, как вы понимаете, первоклассный турнир из мира хоккея.

В футболе АПЛ ни на день не останавливается (и не только она), в биатлоне будет Рождественская гонка, Тур де Ски, Турнир четырех трамплинов – это новогодняя классика.

При этом, НБА, НХЛ, КХЛ – они никуда не делись. В общем, мир спорта не впадает в спячку, будет что посмотреть.

И мы подобрали для вас самые интересные события предстоящих дней.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

21:00 Финляндия U20 – Германия U20

23:30 Россия U20 – Швеция U20

КХЛ

16:00 ЦСКА – «Динамо» Минск

18:30 «Йокерит» – «Авангард»

Футбол

Английская Премьер-Лига

17:00 «Манчестер Сити» – «Лестер»

19:30 «Астон Вилла» – «Челси»

Бельгия

19:30 «Юнион Сент-Жиллуа» – «Гент»

Баскетбол

НБА

00:00 «Финикс» – «Голден Стэйт»

03:00 «Лейкерс» – «Бруклин»

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

02:00 Чехия U20 – Канада U20

04:30 США U20 – Словакия U20

21:00 Австрия U20 – Финляндия U20

23:30 Россия U20 – Швейцария U20

УХЛ

17:00 «Краматорск» – «Донбасс»

КХЛ

18:00 «Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск

Футбол

Английская Премьер-Лига

22:00 «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»

Чемпионшип

19:30 КПР – «Борнмут»

Турция

19:00 «Коньяспор» – «Бешикташ»

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

02:00 Германия U20 – Чехия U20

04:30 Швеция U20 – Словакия U20

23:30 Швейцария U20 – США U20

КХЛ

18:30 ЦСКА – «Динамо» Москва

Футбол

Английская Премьер-Лига

14:30 «Арсенал» – «Вулверхэмптон»

17:00 «Саутгемптон» – «Тоттенхэм»

19:30 «Лидс» – «Астон Вилла»

22:00 «Лестер» – «Ливерпуль»

Баскетбол

Суперлига

19:00 «Днепр» – «Прометей»

НБА

03:30 «Сан-Антонио» – «Юта Джаз»

05:30 «Клипперс» – «Бруклин»

Биатлон

18:45 Рождественская гонка. Масс-старт

20:00 Рождественская гонка. Гонка преследования

Лыжные гонки

15:00 Тур де Ски. Ленцерхайде. Спринт

Прыжки на лыжах с трамплина

17:15 Турне четырех трамплинов. Оберстдорф. HS 137. Квалификация

Горные лыжи

11:00 Кубок мира. Линц. Гигантский слалом. Женщины

12:30 Кубок мира. Бормио. Скоростной спуск. Мужчины

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

02:00 Австрия U20 – Канада U20

21:00 Финляндия U20 – Чехия U20

23:30 Словакия U20 – Россия U20

УХЛ

18:45 «Мариуполь» – «Донбасс»

НХЛ

02:00 «Тампа-Бэй» – «Монреаль»

КХЛ

18:00 «Локомотив» – «Спартак»

Футбол

Английская Премьер-Лига

21:30 «Челси» – «Брайтон»

22:15 «Брентфорд» – «Манчестер Сити»

Баскетбол

НБА

02:30 «Майами» – «Вашингтон»

05:00 «Голден Стэйт» – «Денвер»

Лыжные гонки

14:30 Тур де Ски. Ленцерхайде. Классический стиль. 15 км. Мужчины

16:05 Тур де Ски. Ленцерхайде. Классический стиль. 15 км. Мужчины

Прыжки на лыжах с трамплина

17:15 Турне четырех трамплинов. Оберстдорф. HS 137

Горные лыжи

11:00 Кубок мира. Линц. Слалом. Женщины

12:30 Кубок мира. Бормио. Супергигант. Мужчины

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

02:00 Канада U20 – Германия U20

04:30 Швеция U20 – США U20

23:30 Чехия U20 – Австрия U20

НХЛ

02:00 «Вашингтон» – «Нэшвилл»

02:30 «Торонто» – «Питтсбург»

03:30 «Сент-Луис» – «Эдмонтон»

КХЛ

18:00 «Северсталь» – «Динамо» Москва

18:30 «Авангард» – «Трактор»

18:30 «Йокерит» – ЦСКА

Футбол

Английская Премьер-Лига

21:30 «Эвертон» – «Ньюкасл Юнайтед»

22:15 «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»

Португалия

23:00 «Порту» – «Бенфика»

Баскетбол

НБА

03:00 «Мемфис» – «Лейкерс»

Горные лыжи

12:30 Кубок мира. Бормио. Супергигант. Мужчины

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

02:00 Словакия U20 – Швейцария U20

21:00 Германия U20 – Австрия U20

23:30 Швейцария U20 – Швеция U20

НХЛ

02:00 «Флорида» – «Тампа-Бэй»

22:00 «Вегас» – «Анахайм»

Футбол

Ла Лига

17:15 «Валенсия» – «Эспаньол»

Баскетбол

НБА

20:00 «Финикс» – «Бостон»

Лыжные гонки

13:55 Тур де Ски. Оберстдорф. Масс-старт. 10 км. Женщины

16:25 Тур де Ски. Оберстдорф. Масс-старт. 15 км. Мужчины

Прыжки на лыжах с трамплина

15:00 Турне четырех трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS 142. Квалификация

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

02:00 Канада U20 – Финляндия U20

04:30 США U20 – Россия U20

НХЛ

02:00 «Тампа-Бэй» – «Рейнджерс»

Футбол

Английская Премьер-Лига

14:30 «Арсенал» – «Манчестер Сити»

17:00 «Лестер» – «Норвич»

17:00 «Уотфорд» – «Тоттенхэм»

19:30 «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»

Лыжные гонки

13:00 Тур де Ски. Оберстдорф. Спринт

Прыжки на лыжах с трамплина