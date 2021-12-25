Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 13
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
15:00 Мариуполь - Краматорск 2:4 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:87 Окончен
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 117:113 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 57:56 2-я четверть
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Лидс : Перенесен
17:00 Манчестер Сити - Лестер -:- Запланирован
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швеция -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 57:56 2-я четверть
03:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
22:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чехия - Канада -:- Запланирован
04:30 США - Словакия -:- Запланирован
21:00 Австрия - Финляндия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом

Телеканал XSPORT будет транслировать молодежный чемпионат мира
Другие
25 декабря 23:06
Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом Превью
Фото - twitter.com/WorldJuniors

Новогодние праздники – они для всех, для спортсменов тоже. Поэтому часто мы сталкиваемся с тем, что в канун Нового года, по факту, нечего смотреть, в мире спорта ничего не происходит.

Но это ведь обман, не так ли?

Телеканал XSPORT с 26 декабря будет транслировать молодежный чемпионат мира. А это, как вы понимаете, первоклассный турнир из мира хоккея.

В футболе АПЛ ни на день не останавливается (и не только она), в биатлоне будет Рождественская гонка, Тур де Ски, Турнир четырех трамплинов – это новогодняя классика.

При этом, НБА, НХЛ, КХЛ – они никуда не делись. В общем, мир спорта не впадает в спячку, будет что посмотреть.

И мы подобрали для вас самые интересные события предстоящих дней.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

  • 21:00 Финляндия U20 – Германия U20

  • 23:30 Россия U20 – Швеция U20

КХЛ

  • 16:00 ЦСКА – «Динамо» Минск

  • 18:30 «Йокерит» – «Авангард»

Футбол

Английская Премьер-Лига

  • 17:00 «Манчестер Сити» – «Лестер»

  • 19:30 «Астон Вилла» – «Челси»

Бельгия

  • 19:30 «Юнион Сент-Жиллуа» – «Гент»

Баскетбол

НБА

  • 00:00 «Финикс» – «Голден Стэйт»

  • 03:00 «Лейкерс» – «Бруклин»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

  • 02:00 Чехия U20 – Канада U20

  • 04:30 США U20 – Словакия U20

  • 21:00 Австрия U20 – Финляндия U20

  • 23:30 Россия U20 – Швейцария U20

УХЛ

  • 17:00 «Краматорск» – «Донбасс»

КХЛ

  • 18:00 «Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск

Футбол

Английская Премьер-Лига

  • 22:00 «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»

Чемпионшип

  • 19:30 КПР – «Борнмут»

Турция

  • 19:00 «Коньяспор» – «Бешикташ»

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

  • 02:00 Германия U20 – Чехия U20

  • 04:30 Швеция U20 – Словакия U20

  • 23:30 Швейцария U20 – США U20

КХЛ

  • 18:30 ЦСКА – «Динамо» Москва

Футбол

Английская Премьер-Лига

  • 14:30 «Арсенал» – «Вулверхэмптон»

  • 17:00 «Саутгемптон» – «Тоттенхэм»

  • 19:30 «Лидс» – «Астон Вилла»

  • 22:00 «Лестер» – «Ливерпуль»

Баскетбол

Суперлига

  • 19:00 «Днепр» – «Прометей»

НБА

  • 03:30 «Сан-Антонио» – «Юта Джаз»

  • 05:30 «Клипперс» – «Бруклин»

Биатлон

  • 18:45 Рождественская гонка. Масс-старт

  • 20:00 Рождественская гонка. Гонка преследования

Лыжные гонки

  • 15:00 Тур де Ски. Ленцерхайде. Спринт

Прыжки на лыжах с трамплина

  • 17:15 Турне четырех трамплинов. Оберстдорф. HS 137. Квалификация

Горные лыжи

  • 11:00 Кубок мира. Линц. Гигантский слалом. Женщины

  • 12:30 Кубок мира. Бормио. Скоростной спуск. Мужчины

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

  • 02:00 Австрия U20 – Канада U20

  • 21:00 Финляндия U20 – Чехия U20

  • 23:30 Словакия U20 – Россия U20

УХЛ

  • 18:45 «Мариуполь» – «Донбасс»

НХЛ

  • 02:00 «Тампа-Бэй» – «Монреаль»

КХЛ

  • 18:00 «Локомотив» – «Спартак»

Футбол

Английская Премьер-Лига

  • 21:30 «Челси» – «Брайтон»

  • 22:15 «Брентфорд» – «Манчестер Сити»

Баскетбол

НБА

  • 02:30 «Майами» – «Вашингтон»

  • 05:00 «Голден Стэйт» – «Денвер»

Лыжные гонки

  • 14:30 Тур де Ски. Ленцерхайде. Классический стиль. 15 км. Мужчины

  • 16:05 Тур де Ски. Ленцерхайде. Классический стиль. 15 км. Мужчины

Прыжки на лыжах с трамплина

  • 17:15 Турне четырех трамплинов. Оберстдорф. HS 137

Горные лыжи

  • 11:00 Кубок мира. Линц. Слалом. Женщины

  • 12:30 Кубок мира. Бормио. Супергигант. Мужчины

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

  • 02:00 Канада U20 – Германия U20

  • 04:30 Швеция U20 – США U20

  • 23:30 Чехия U20 – Австрия U20

НХЛ

  • 02:00 «Вашингтон» – «Нэшвилл»

  • 02:30 «Торонто» – «Питтсбург»

  • 03:30 «Сент-Луис» – «Эдмонтон»

КХЛ

  • 18:00 «Северсталь» – «Динамо» Москва

  • 18:30 «Авангард» – «Трактор»

  • 18:30 «Йокерит» – ЦСКА

Футбол

Английская Премьер-Лига

  • 21:30 «Эвертон» – «Ньюкасл Юнайтед»

  • 22:15 «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»

Португалия

  • 23:00 «Порту» – «Бенфика»

Баскетбол

НБА

  • 03:00 «Мемфис» – «Лейкерс»

Горные лыжи

  • 12:30 Кубок мира. Бормио. Супергигант. Мужчины

 

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

  • 02:00 Словакия U20 – Швейцария U20

  • 21:00 Германия U20 – Австрия U20

  • 23:30 Швейцария U20 – Швеция U20

НХЛ

  • 02:00 «Флорида» – «Тампа-Бэй»

  • 22:00 «Вегас» – «Анахайм»

Футбол

Ла Лига

  • 17:15 «Валенсия» – «Эспаньол»

Баскетбол

НБА

  • 20:00 «Финикс» – «Бостон»

Лыжные гонки

  • 13:55 Тур де Ски. Оберстдорф. Масс-старт. 10 км. Женщины

  • 16:25 Тур де Ски. Оберстдорф. Масс-старт. 15 км. Мужчины

Прыжки на лыжах с трамплина

  • 15:00 Турне четырех трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS 142. Квалификация

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

  • 02:00 Канада U20 – Финляндия U20

  • 04:30 США U20 – Россия U20

НХЛ

  • 02:00 «Тампа-Бэй» – «Рейнджерс»

Футбол

Английская Премьер-Лига

  • 14:30 «Арсенал» – «Манчестер Сити»

  • 17:00 «Лестер» – «Норвич»

  • 17:00 «Уотфорд» – «Тоттенхэм»

  • 19:30 «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»

Лыжные гонки

  • 13:00 Тур де Ски. Оберстдорф. Спринт

Прыжки на лыжах с трамплина

  • 15:00 Турне четырех трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS 142

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Другие

Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом
Превью
Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом
25 декабря 23:06
Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»
Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»
23 декабря 07:34
XSPORT попал в три номинации Всеукраинского конкурса «Украина олимпийская»
XSPORT попал в три номинации Всеукраинского конкурса «Украина олимпийская»
22 декабря 11:58
Сборная Украины заняла третье место на международном турнире по джиу-джитсу
Сборная Украины заняла третье место на международном турнире по джиу-джитсу
21 декабря 09:21
Международный турнир TMS: WALL TO WALL. Видео трансляция
Международный турнир TMS: WALL TO WALL. Видео трансляция
18 декабря 13:50
Сборная Украины встретится с Казахстаном на международном турнире по джиу-джитсу
Сборная Украины встретится с Казахстаном на международном турнире по джиу-джитсу
17 декабря 17:26
В Днепре состоится международный турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS WALL TO WALL
В Днепре состоится международный турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS WALL TO WALL
17 декабря 12:28
3 косметических продукта, которыми пользуются почти все спортсменки
3 косметических продукта, которыми пользуются почти все спортсменки Новости партнера
16 декабря 13:20
Какие игровые автоматы в Украине доступны бесплатно?
Какие игровые автоматы в Украине доступны бесплатно? Новости партнера
16 декабря 12:55
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
20
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
32
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости