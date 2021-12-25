Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом
Новогодние праздники – они для всех, для спортсменов тоже. Поэтому часто мы сталкиваемся с тем, что в канун Нового года, по факту, нечего смотреть, в мире спорта ничего не происходит.
Но это ведь обман, не так ли?
Телеканал XSPORT с 26 декабря будет транслировать молодежный чемпионат мира. А это, как вы понимаете, первоклассный турнир из мира хоккея.
В футболе АПЛ ни на день не останавливается (и не только она), в биатлоне будет Рождественская гонка, Тур де Ски, Турнир четырех трамплинов – это новогодняя классика.
При этом, НБА, НХЛ, КХЛ – они никуда не делись. В общем, мир спорта не впадает в спячку, будет что посмотреть.
И мы подобрали для вас самые интересные события предстоящих дней.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
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21:00 Финляндия U20 – Германия U20
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23:30 Россия U20 – Швеция U20
КХЛ
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16:00 ЦСКА – «Динамо» Минск
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18:30 «Йокерит» – «Авангард»
Футбол
Английская Премьер-Лига
-
17:00 «Манчестер Сити» – «Лестер»
-
19:30 «Астон Вилла» – «Челси»
Бельгия
- 19:30 «Юнион Сент-Жиллуа» – «Гент»
Баскетбол
НБА
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00:00 «Финикс» – «Голден Стэйт»
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03:00 «Лейкерс» – «Бруклин»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
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02:00 Чехия U20 – Канада U20
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04:30 США U20 – Словакия U20
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21:00 Австрия U20 – Финляндия U20
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23:30 Россия U20 – Швейцария U20
УХЛ
- 17:00 «Краматорск» – «Донбасс»
КХЛ
- 18:00 «Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск
Футбол
Английская Премьер-Лига
- 22:00 «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»
Чемпионшип
- 19:30 КПР – «Борнмут»
Турция
- 19:00 «Коньяспор» – «Бешикташ»
ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
-
02:00 Германия U20 – Чехия U20
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04:30 Швеция U20 – Словакия U20
-
23:30 Швейцария U20 – США U20
КХЛ
- 18:30 ЦСКА – «Динамо» Москва
Футбол
Английская Премьер-Лига
-
14:30 «Арсенал» – «Вулверхэмптон»
-
17:00 «Саутгемптон» – «Тоттенхэм»
-
19:30 «Лидс» – «Астон Вилла»
-
22:00 «Лестер» – «Ливерпуль»
Баскетбол
Суперлига
- 19:00 «Днепр» – «Прометей»
НБА
-
03:30 «Сан-Антонио» – «Юта Джаз»
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05:30 «Клипперс» – «Бруклин»
Биатлон
-
18:45 Рождественская гонка. Масс-старт
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20:00 Рождественская гонка. Гонка преследования
Лыжные гонки
- 15:00 Тур де Ски. Ленцерхайде. Спринт
Прыжки на лыжах с трамплина
- 17:15 Турне четырех трамплинов. Оберстдорф. HS 137. Квалификация
Горные лыжи
-
11:00 Кубок мира. Линц. Гигантский слалом. Женщины
-
12:30 Кубок мира. Бормио. Скоростной спуск. Мужчины
СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
-
02:00 Австрия U20 – Канада U20
-
21:00 Финляндия U20 – Чехия U20
-
23:30 Словакия U20 – Россия U20
УХЛ
- 18:45 «Мариуполь» – «Донбасс»
НХЛ
- 02:00 «Тампа-Бэй» – «Монреаль»
КХЛ
- 18:00 «Локомотив» – «Спартак»
Футбол
Английская Премьер-Лига
-
21:30 «Челси» – «Брайтон»
-
22:15 «Брентфорд» – «Манчестер Сити»
Баскетбол
НБА
-
02:30 «Майами» – «Вашингтон»
-
05:00 «Голден Стэйт» – «Денвер»
Лыжные гонки
-
14:30 Тур де Ски. Ленцерхайде. Классический стиль. 15 км. Мужчины
-
16:05 Тур де Ски. Ленцерхайде. Классический стиль. 15 км. Мужчины
Прыжки на лыжах с трамплина
- 17:15 Турне четырех трамплинов. Оберстдорф. HS 137
Горные лыжи
-
11:00 Кубок мира. Линц. Слалом. Женщины
-
12:30 Кубок мира. Бормио. Супергигант. Мужчины
ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
-
02:00 Канада U20 – Германия U20
-
04:30 Швеция U20 – США U20
-
23:30 Чехия U20 – Австрия U20
НХЛ
-
02:00 «Вашингтон» – «Нэшвилл»
-
02:30 «Торонто» – «Питтсбург»
-
03:30 «Сент-Луис» – «Эдмонтон»
КХЛ
-
18:00 «Северсталь» – «Динамо» Москва
-
18:30 «Авангард» – «Трактор»
-
18:30 «Йокерит» – ЦСКА
Футбол
Английская Премьер-Лига
-
21:30 «Эвертон» – «Ньюкасл Юнайтед»
-
22:15 «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»
Португалия
- 23:00 «Порту» – «Бенфика»
Баскетбол
НБА
- 03:00 «Мемфис» – «Лейкерс»
Горные лыжи
- 12:30 Кубок мира. Бормио. Супергигант. Мужчины
ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
-
02:00 Словакия U20 – Швейцария U20
-
21:00 Германия U20 – Австрия U20
-
23:30 Швейцария U20 – Швеция U20
НХЛ
-
02:00 «Флорида» – «Тампа-Бэй»
-
22:00 «Вегас» – «Анахайм»
Футбол
Ла Лига
- 17:15 «Валенсия» – «Эспаньол»
Баскетбол
НБА
- 20:00 «Финикс» – «Бостон»
Лыжные гонки
-
13:55 Тур де Ски. Оберстдорф. Масс-старт. 10 км. Женщины
-
16:25 Тур де Ски. Оберстдорф. Масс-старт. 15 км. Мужчины
Прыжки на лыжах с трамплина
- 15:00 Турне четырех трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS 142. Квалификация
СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
-
02:00 Канада U20 – Финляндия U20
-
04:30 США U20 – Россия U20
НХЛ
- 02:00 «Тампа-Бэй» – «Рейнджерс»
Футбол
Английская Премьер-Лига
-
14:30 «Арсенал» – «Манчестер Сити»
-
17:00 «Лестер» – «Норвич»
-
17:00 «Уотфорд» – «Тоттенхэм»
-
19:30 «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»
Лыжные гонки
- 13:00 Тур де Ски. Оберстдорф. Спринт
Прыжки на лыжах с трамплина
- 15:00 Турне четырех трамплинов. Гармиш-Партенкирхен. HS 142
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