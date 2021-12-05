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Спортивный директор Лиги TMS: Преимущество нашей сборной в том, что мы – голодные бойцы

Валентин Дидык рассказал о грядущем масштабном турнире в Днепре
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10:59
Спортивный директор Лиги TMS: Преимущество нашей сборной в том, что мы – голодные бойцы Эксклюзив

18 декабря в Днепре состоится турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS: WALL TO WALL. Мы пообщались со спортивным директором Лиги TMS Валентином Дидыком и узнали о формате турнира, составе и главных преимуществах сборной Украины на этом международном чемпионате.

– 18 декабря в Днепре Лига TMS проведёт турнир WALL TO WALL. Расскажите подробнее о формате турнира?

– Этот чемпионат будет отличаться от других турниров нашей организации. Это борцовское мероприятие, в котором участвуют четыре команды по пять человек. Встретятся следующие страны: Украина, Польша, Израиль и Казахстан. Именно они и будут сражаться за звание сильнейших в командном зачёте.

Кто вошёл в состав украинской сборной и по какому принципу отбирали борцов?

– На протяжении года мы проводили турниры и вели рейтинг. В конце сезона состоялся Гран-при, где участвовали борцы, занявшие 1 и 2 место в рейтинге. Они боролись за чемпионство, и те, кто завоевал титул в своей весовой категории, автоматически стал участником сборной Украины на WALL TO WALL. 

Таким образом, мы сформировали команду. После мы провели сборы, на которых выявили пятерку, которая и будет сражаться.

В сборную Украины вошли: Константин Шутко, Даниил Ильинский, Владислав Чепель, Владислав Ярощук, Максим Задорожный и Артур Злыденный в запасе.

С 30 ноября по 2 декабря в Харькове прошли сборы команды от Лиги TMS. Как они прошли и на какие аспекты делали акцент?

– Важно было посмотреть, как ребята ведут борьбу, какие есть технические навыки у каждого из них. Мы смотрели, кто и какими преимуществами владеет и от этого отталкивались. Понятно, что мы уже видели их в личных зачётах на наших турнирах, но здесь другая история. 

Турнир WALL TO WALL — это выступление не только за себя, а за команду, и ребят ждут соответствующие борьба и правила. Ключевыми являются вес борцов и их спортивный уровень. 

Основной задачей было определить, как выстроить конкурентную тактическую борьбу. Таким образом, мы собрали команду, которая будет очень конкурентной на этом турнире.

Соперниками сборной Украины станут команды из Казахстана, Польши и Израиля. Что уже известно о ваших противниках? Какие у них сильные стороны?

– Во-первых, это страны, в которых хорошо развит этот вид спорта по сравнению с Украиной. Мы в джиу-джитсу «молодые», а если брать наших соперников, то у них данный вид спорта давно развивается. Уровень и селекция спортсменов намного выше. Известно, что наши противники – очень титулованные спортсмены с большим опытом. Мы уже видели, как они борются.

Например, ребята из Казахстана имеют достаточный опыт, в основном, все с черными поясами. Что касается Израиля — сталкивались с ними на открытых турнирах, на Гран-При и первом WALL TO WALL. У них есть хорошие ребята. Польша для нас пока неизвестна, но учитывая их уровень борьбы на различных чемпионатах, я думаю, легко не будет. Польша – одна из фаворитов турнира.

Кого всё-таки считаете главным конкурентом?

– Очень сложно сказать. На данный момент, все страны находятся на очень серьёзном уровне. Если бы это был индивидуальный зачёт – это одно, но здесь командная работа и правила неформальны для этих стран. Здесь всё уравнивается: как построится стратегия и тактика — так спортсмены выйдут на татами, и от этого будет зависеть результат. Команда может быть уровнем на две головы выше, но если тактически неправильно построит свою борьбу — может проиграть.

Как думаете, если обобщить, то какие сильные стороны есть у украинского джиу- джитсу?

– У нас много молодых ребят с пурпурными поясами. У нас есть голод к борьбе. Сейчас появляются турниры, в частности от Лиги TMS, которые позволяют ребятам выступать на хорошем уровне. Наше преимущество в том, что мы – «голодные» бойцы. «Голодный» боец – опасный боец.

То, что я увидел на сборах – ребята все заряжены, я видел искру в глазах, желание победить. Участвуя в этом турнире, они представляют Украину и понимают, что нет смысла выходить просто так. Каждый будет стремиться победить. Здесь ты уже не борешься только за свою победу, за свой имидж, ты выступаешь за свою команду, за свою страну.

Психологическая нагрузка совсем другая и ребята выкладываются в разы больше. Опыт и практика показали, что здесь каждый спортсмен переживает шквал эмоций: они не обращают внимание на травмы, выходят и воюют на ковре. Всё увидите 18 декабря.

– Какие в целом у вас ожидания от турнира?

– Я хочу увидеть максимально яркое шоу с красивой борьбой. Хочу увидеть отдачу спортсменов из разных стран. Хочу, чтобы зрители поняли, что такое на самом деле джиу-джитсу, правила submission only, формат пять на пять.

Хочу, чтобы все остались довольны: организаторы, спортсмены, зрители, чтобы все получили максимальное удовольствие. Результатом будет колоссальный уровень, масштабное мероприятие. Такие события не так часто проходят, тем более в таком формате. Я уверен, что нас ждёт классный турнир.


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