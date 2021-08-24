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Спортсмены 30 лет помогают делать Украину великой. Самые большие их победы за время независимости

Тридцать лет украинские атлеты не позволяют забывать о стране, где развивается сине-желтый флаг, а на трибунах поют «Ще не вмерли України, і слава, і воля»
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07:50
Спортсмены 30 лет помогают делать Украину великой. Самые большие их победы за время независимости Тема дня

24 августа Украина празднует 30 лет независимости. Немаловажную роль в становлении имиджа государства сыграли украинские спортсмены, победы которых прославляли страну на тысячи километров.

В самый важный день для украинской государственности мы попытаемся вспомнить наибольшие наши спортивные победы.

1991 год                                                                                    

После получения независимости украинские спортсмены не сразу смогли выступать под сине-желтым флагом. Это же касается и спорта номер 1 в стране – футбола, где клубы числились в чемпионате СССР. В последний советский сезон «Динамо» стало лишь пятым. Четвертым и лучшим среди украинских коллективов был «Черноморец», девятым – «Днепр». Остальные наши клубы не пробились в топ-10.

При этом, продолжались выступления киевского «Динамо» с Олегом Лужным, Олегом Саленко и Павлом Яковенко в Кубке европейских чемпионов, где им удалось пробиться в групповой этап, а там они в квартете с «Барселоной», «Спартой» и «Бенфикой» заняли последнее место с 4 очками.

1992 год

На второй год после возвращения украинской независимости состоялся первый чемпионат Украины по футболу, победителем которого неожиданно стала симферопольская «Таврия», обыгравшая в главном матче сезона киевское «Динамо» со счетом 1:0. Отметим, что тогда чемпионат еще проходил по схеме весна-осень.

Также свой первый футбольный матч провела сборная Украины. В Ужгороде на стадионе «Авангард» подопечные Виктора Прокопенко уступили Венгрии со счетом 1:3. Автором первого гола в истории национальной сборной стал Иван Гецко.


Интересно, что матч изначально должен был пройти в Киеве с присутствием звездных украинских легионеров. Однако власть не нашла денег на перелеты своих топовых футболистов и команды-соперника. Поэтому играли игроки из национального чемпионата, а матч провели в том городе, в который соперник мог добраться на автобусе.

Также в 1992 году в последний раз летняя и зимняя Олимпиады проводились в один год. Украинцы тогда выступали за объединенную команду бывших стран СССР. На летних Играх в Барселоне наши спортсмены завоевали 13 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей, а на зимних во французском Альбервилле были две золотые награды в исполнении хоккеиста Алексея Житника и фигуриста Виктора Петренко.

1993 год

Самым главным украинским событием в 1993-м стал Сергей Бубка, сумевший первым в мире прыгнуть с шестом в помещении выше шести метров. В Донецке ему покорилась планка в 6.15 м. Это достижение лишь в 2014 году побил француз Рено Лавиллени. Сейчас рекорд принадлежит шведу Арману Дюплантису – 6.18 м.

Отметим, что в 1993-м году Украина получила первого чемпиона страны по хоккею – «Сокол» ожидаемо переиграл конкурентов.

1994 год

В 1994 году Украина впервые в истории была представлена командой на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия). За нашу сборную выступили 37 атлетов в 10 видах спорта.

В Лиллехаммере Украина впервые получила олимпийского чемпиона – Оксана Баюл стала лучшей в одиночном фигурном катании и заставила сине-желтый флаг впервые подняться под своды олимпийской арены. Также в Норвегии биатлонистка Валентина Цербе завоевала бронзу в спринте.

Баюл по центру
Баюл по центру

Отметим, что не обошлось и без рекорда Бубки. На турнире в Сестриере украинец прыгнул на 6,14 м, что стало лучшим на тот момент результатом на открытом стадионе.

1995 год

На чемпионате мира в шведском Гетеборге состоялось неординарное событие. Украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке – 15.50 м. 26 лет никто не мог побить это достижение и лишь на Олимпийских играх в Токио его побили. 1 августа 2021 года Юлимар Рохас из Венесуэлы прыгнула на 15.67 м.

1996 год

1996-й год ознаменовался первым выступлением сборной Украины на летних Олимпийских играх. Главный турнир в мире прошел в Атланте (США) и был для нашей сборной очень успешным: 9 золотых, 2 серебряные и 12 бронзовых медалей.

Впервые на вершину пьедестала взошли вошедшие в историю Владимир Кличко, ставший первым светлокожим олимпийским чемпионом в супертяжелом весе, и Лилия Подкопаева, сумевшая в спортивной гимнастике выиграть два золота и одно серебро.

Также в 1996-м Владимир Кличко и его старший брат Виталий дебютировали в профессиональном боксе. Тогда еще никто не знал, каким восхождением завершится их путь в боксе.

1997 год

В 1997-м году Бубка стал единственным в мире легкоатлетом, выигрывавшим шесть чемпионатов мира подряд. Поскольку мировые первенства в 1983-1991 годах проходили раз в четыре года, а затем два раза в год, то мы понимаем, что 14 лет в прыжках в высоту был один король.

Особое событие произошло и в украинском футболе. В киевское «Динамо» вернулся легендарный Валерий Лобановский, с которым клуб снова переместился в перечень лучших команд континента.

1998 год

В японском Нагано прошла зимняя Олимпиада, где Украина завоевала всего одно серебро – биатлонистка Елена Петрова стала второй в индивидуальной гонке на 15 км.

С положительной стороны отметилась сборная Украины по хоккею, впервые попав в сильнейший дивизион чемпионата мира. На советском багаже украинцы уничтожали на льду команды из низших дивизионов, и ведь тогда они заслуживали играть с лучшими в мире.

Также 14-летний украинец Руслан Пономарев стал самым молодым гроссмейстером в мире.

1999 год

В июне Виталий Кличко первым из украинцев стал чемпионом мира в профессиональном боксе. Тогда украинец в Лондоне выиграл нокаутом во втором раунде у Херби Хайда.

Будущий мэр Киева в тот вечер стал первым боксером из Восточной Европы, одевшим на себя титул чемпиона мира в хэвивейте.

Не менее успешным в 1999 году оказалось выступление киевского «Динамо». Молодая команда Лобановского дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где в двух матчах с общим счетом 3:4 уступила «Баварии». При этом, Андрей Шевченко в тот сезон стал лучшим бомбардиром ЛЧ с 8 голами.

Также мы получили первого украинского финалиста турниров «Большого шлема» в теннисе. Андрей Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Франции, где уступил Андре Агасси.

Агасси взялся за голову после победы над Медведевым
Агасси взялся за голову после победы над Медведевым

2000 год

На Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) мы увидели ухудшение результатов Атланты-1996: 3 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. На тех играх больше всех поразила Яна Клочкова, завоевавшая золотые медали на 200 и 400 метрах в комплексном плавании и серебро на 800 метров вольным стилем.

Также третье золото Украине в Сиднее принес Николай Мильчев в стрельбе (скит). Засветились на турнире боксеры Андрей Котельник (серебро), и Владимир Сидоренко (бронза), которые затем стали чемпионами мира в профи.

В октябре 2000-го Владимир Кличко выиграл титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, победив Криса Берда, который за 6 месяцев до этого отобрал пояс у его брата Виталия.

2001 год

В 2001 году Украина впервые получила чемпиона НБА. Киевлянин Станислав Медведенко в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», где играли звездные Шакио ОНил и Коби Брайант, завоевал главный трофей в баскетболе. Затем он повторил успех в 2002 году.

Год стал успешным и для хоккеистов, которые в первый и последний раз пробились на Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

2002 год

На первых в своей истории Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году сборная Украины завоевала 10-е место. Наша команда победила в предварительном турнире Швейцарию и Францию и уступила Беларуси. Заняв второе место в группе, украинцы не прошли в финальный турнир и в утешительном матче за 9-10 места уступили Латвии со счетом 2:9.

Донецкий «Шахтер» в первый сезон под руководством итальянца Невио Скалы впервые стал чемпионом Украины. Но эта победа была менее обсуждаема, чем то, что произошло в «Динамо».

7 мая 2002 года во время матча чемпионата Украины «Металлург» Запорожье – «Динамо» плохо себя почувствовал сидящий на скамейке 63-летний Валерий Лобановский. Прямо во время матча к нему выехала карета скорой помощи. В больнице выяснилось, что у легенды инсульт. 13 мая в 20:35 не стало.главного тренера в истории украинского футбола.

Также шахматист Руслан Пономарев выиграл чемпионат мира FIDE, одолев в финале опытного львовянина Василия Иванчука.

2003 год

В 2003 году Виталий Кличко вышел на коротком уведомлении на бой против легендарного британца Леннокса Льюиса. Украинец вел по ходу поединка на карточках судей, но в третьем раунде получил большое рассечение над глазом, из-за которого врач снял его после шестого раунда. Кличко после того поединка долго просил у британца реванш, но постоянно получал отказ.

Также в 2003 году украинский футболист Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов после того, как реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти своего «Милана» и туринского «Ювентуса».

2004 год

Шевченко после победы в Лиге чемпионов получил «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы. Ранее из украинцев такие награды выигрывали лишь Олег Блохин и Игорь Беланов.

На Олимпиаде-2004 в Афинах Украина завоевала 23 медали – 8 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Первую и последнюю олимпийскую награду страны в командных видах спорта принесла женская сборная по гандболу – бронза. Яна Клочкова выиграла два золота в плавании на 200 м и 400 м комплексом.

Также украинка Ирина Мерлени стала первой в истории Олимпийских игр чемпионкой в вольной борьбе. Она выиграла в весе до 48 кг, а через четыре года в Пекине стала третьей.

Впервые был сыгран матч за Суперкубок Украины, в котором «Динамо» победило «Шахтер» в серии пенальти благодаря удару вратаря Александра Шовковского, сумевшего развести мяч и Яна Лаштувку по разным углам.


Прекрасные новости в 2004-м пришли из-за океана. Украинский хоккеист Руслан Федотенко в составе «Тампы-Бэй» выиграл Кубок Стэнли. В решающем матче финальной серии с «Калгари» именно наш игрок двумя шайбами принес победу своей команде.

2005 год

Украинская художественная гимнастка Анна Бессонова выиграла пять золотых медалей на чемпионате мира, пять первых мест на чемпионате Европы и множество других наград. Тогда эта грациозная спортсменка была главным претендентом на золото ОИ-2008.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Финляндии неожиданно выиграл украинский легкоатлет Юрий Крымаренко.

2006 год

2006-й год – это самый большой успех в истории украинского футбола. Национальная команда во главе с Олегом Блохиным пробилась в финальную часть чемпионата мира с первого места в своей отборочной группе, а на мировом первенстве в Германии вышла из группы с Испанией (0:4), Тунисом (1:0) и Саудовской Аравией (4:0), а в 1/8 финала в серии пенальти обыграла Швейцарию.

В той серии пенальти украинский голкипер Александр Шовковский вошел в историю футбола. Он стал первым вратарем, не пропустившего ни одного мяча – дважды он сделал сейв, и один раз соперник попал в перекладину. В четвертьфинале Украину со счетом 0:3 остановила Италия.


Также в Турине (Италия) прошли зимние Олимпийские игры, где Украина завоевала две медали. Биатлонистка Лилия Ефремова стала третьей в спринте, а фигуристы Елена Грушина и Руслан Гончаров вырвали бронзу в танцах на льду.

2007 год

Главное достижение 2007 года для Украины – получение права на проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

В Кардиффе (Уэльс) представленная Григорием Суркисом заявка Украины и Польши обошла Италию и совместную заявку Хорватии и Венгрии.

2008 год

В 2008 году прошла летняя Олимпиада в Пекине (Китай), где сборная Украины собрала 27 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых. Затем из-за проваленных допинг-тестов пять наград забрали.

На турнире зажег боксер Василий Ломаченко, который влюбил в себя миллионы людей. Он однозначно стал лучшим боксером вне зависимости от веса.

Также на том турнире засветилась звезда фехтовальщицы Ольги Харлан, которая выиграла золото в командной сабле. Затем украинка завоевывала бронзу в Лондоне, серебро и бронзу в Рио-де-Жанейро.

2009 год

В 2009 году донецкий «Шахтер» стал первой и последней украинской командой, выигравшей Кубок UEFA. В полуфинале турнира команда Мирчи Луческу обыграла своего злейшего врага – киевское «Динамо». В финале «горняки» со счетом 2:1 победили «Вердер». Победный гол в дополнительное время забил бразилец Жадсон.

В 2009 году была нарушена многолетняя гегемония «Динамо» и «Шахтера» в Кубке Украины. В финале полтавская «Ворскла» обыграла «Шахтер» (1:0) после гола Василия Сачко.

Снова порадовал болельщиков украинского хоккея Руслан Федотенко. В составе «Питтсбурга» в матчах против «Детройта» украинец выиграл свой второй Кубок Стэнли.

2010 год

В 2010 году Кубок Украины впервые выиграла симферопольская «Таврия». В финале симферопольцы в дополнительное время победили донецкий «Металлург». Гол на счету нигерийца Лаки Идахора.

2011 год

Донецкий «Донбасс» впервые в своей истории стал чемпионом Украины по хоккею и выдал по ходу сезона серию из 27 побед подряд.

В июле Владимир Кличко выиграл свой третий чемпионский титул у Дэвида Хэя. Благодаря этой победе он и его брат Виталий стали чемпионами по всем самым престижным версиям. У Владимира WBO, IBF, WBA, а у Виталия WBC.

2012 год

В июне-июле в Украине и Польше прошел чемпионат Европы по футболу. Сборная Украины под руководством Олега Блохина в своей группе обыграла Швецию (2:1), уступила Франции (0:2) и Англии (0:1) и не прошла в четвертьфинал.

В матче с англичанами венгерский арбитр Виктор Кашшаи не засчитал чистый гол Марко Девича, который мог вывести Украину в четвертьфинал.


В 2012 году в Лондоне прошли летние Олимпийские игры. Сборная Украины собрала 20 медалей – 6 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых. Больше всех в составе украинцев удивили боксеры. Василий Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом, Александр Усик завоевал свое первое золото, серебро забрал Денис Беринчик, а Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик остались с бронзой.

Донецкий «Донбасс» был принят в Континентальную хоккейную лигу, в которой играли сильнейшие клубы Восточной Европы. В своем первом сезоне в КХЛ клуб занял 9-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

2013 год

«Донбасс» выиграл свой первый международный трофей – Континентальный кубок IIHF. В Суперфинале, прошедшем в Донецке на арене «Дружба», команда Юлиуса Шуплера обыграла белорусский «Металлург» Жлобин (1:0), итальянский «Больцано» (3:0) и французский «Руан Дрэгонз» (7:1).

Владимир Кличко в Москве получил шанс провести бой за самый большой гонорар в карьере – $28 млн. В том поединке он уверенно выиграл у олимпийского чемпиона Афин-2004 россиянина Александра Поветкина.

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко выиграл чемпионат мира, установив национальный рекорд – 2,41 м.

Также в профессиональном боксе с побед дебютировали Александр Усик и Василий Ломаченко.

2014 год

На зимних Олимпийских играх в Сочи Украина завоевала две медали. Женская сборная по биатлону в составе Елены Пидгрушной, Вали Семеренко, Виты Семеренко и Юлии Джимы победила в эстафете. Это была вторая золотая медаль для страны в истории зимних Олимпиад.

Также Вита Семеренко выиграла серебро в спринте.

Василий Ломаченко вошел в историю профессионального бокса, выиграл пояс чемпиона мира в третьем поединке. Украинец деклассировал американца Гари Рассела и завоевал пояс WBO.

«Донбасс» под руководством нового тренера Андрея Назарова впервые пробился в плей-офф КХЛ, заняв четвертое место в Западной конференции.  В четвертьфинальной серии Запада дончане прошли рижское «Динамо». Но в полуфинале в шести матчах уступили пражскому «Льву».

2015 год

Украинка Мария Музычук стала 15-й чемпионкой мира по шахматам, выиграв в финале у россиянки Натальи Погониной, и ей присудили звание гроссмейстера.

Впервые с 2009 года украинский клуб вышел в финал еврокубка. «Днепр» Мирона Маркевича пробился в финал Лиги Европы, где проиграл испанской «Севилье» со счетом 2:3. После этого сезона клуб покинули Евгений Коноплянка, Никола Калинич и Джаба Канкава. Через несколько лет клуб прекратил свое существование.


2016 год

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершились настоящим провалом сборной Украины. Всего 11 медалей (2 золота, 5 серебра, 4 бронзы) и 31-е общекомандное место. Победили в своих дисциплинах лишь гимнаст Олег Верняев и каноист Юрий Чебан, для которого это было уже второе олимпийское золото.

При этом, Паралимпиада-2016 в Рио стала самой успешной для Украины – 117 медалей и третье место в общем зачете.

Также в 2016-м Ломаченко стал чемпионом мира во второй весовой категории. Украинец в июне красиво нокаутировал Романа Мартинеса.

2017 год

Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. Затем между ними должен был пройти реванш, но украинец принял решение о завершении карьеры. В том поединке такого Кличко никто никогда не видел, поскольку он использовал свою скорость, технику и опыт почти на 100%. Украинец был лучше британца во всем кроме одного – мощи, которая и решила исход противостояния.

22-летний на тот момент украинский боксер-аматор Александр Хижняк выиграл чемпионат Европы, чемпионат мира и был признан лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.

Теннисистка Элина Свитолина выиграла пять турниров и поднялась на третье место в рейтинге WTA, что стало самым большим достижением украинских теннисистов в истории.

2018 год

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) Украина завоевала единственную золотую медаль. Постарался фристайлист Александр Абраменко.

В Киеве на НСК «Олимпийский» впервые прошел финал Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. Украину в тот день посетило множество звезд спорта и обычных болельщиков, заполнивших под завязку столичные гостиницы.

Александр Усик в Москве выиграл турнир Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира. Украинец неожиданно легко деклассировал россиянина Мурата Гассиева.

Элина Свитолина впервые выиграла Итоговый чемпионат WTA и была признана самой красивой теннисисткой сезона.

Василий Ломаченко стал чемпионом мира в третьей весовой категории. Украинец техническим нокаутом в 10-м раунде победил венесуэльца Хорхе Линареса. Также в том поединке «Лома» впервые в профессиональной карьере побывал в нокдауне.

2019 год

Впервые в истории украинец стал чемпионом мира по биатлону. Дмитрий Пидручный сотворил сенсацию в гонке преследования, поднявшись с четвертой на первую позицию.

Летом сборная Украины по футболу U19 выиграла чемпионат мира. Подопечные Александра Петракова в финале турнира, который проходил в Польше, победили команду Южной Кореи со счетом 3:1. На самом деле, свой финал украинцы выиграли в полуфинале против сильной Италии. В той сборной выделялись и были лидерами Андрей ЛунинСергей БулецаДенис Попов и Гио Цитаишвили.

2020 год

2020-й год вышел самым болезненным для украинского и мирового спорта, поскольку из-за распространяющейся по миру «чумы» 21 века коронавируса COVID-19 были перенесены Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и другие топовые турниры.

В октябре Ломаченко в пустом зале MGM Grand в Лас-Вегасе проиграл три своих чемпионских титула американцу Теофимо Лопесу. В отличие от своего кума, Усик выиграл свой второй бой в супертяжелом весе. Украинец решением победил опытного Дерека Чисору.

2021 год…

Сначала сборная Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко и при не самой лучшей игре смогла попасть в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходил в разных городах континента.

Украинцы в группе проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и победили Северную Македонию (2:1). Сборной благодаря везению удалось выйти в 1/8 финала с третьего места и попасть на одну из самых слабых команд на этой стадии – Швецию (2:1). Фантастические эмоции вызвал победный гол Артема Довбыка в конце дополнительного времени и последующий выход в четвертьфинал, где нас разгромила команда Англии.

Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк

Также в Токио прошли Олимпийские игры, где Украина снова показала себя не лучшим образом, завоевав 18 медалей – 1 золотая, 6 серебряных, 12 бронзовых. Единственное первое место принадлежит борцу греко-римского стиля Жану Беленюку

Карен Агабекян
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Андрей Шевченко Виталий Кличко Владимир Кличко Василий Ломаченко Александр Усик

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