США намерены предоставить вид на жительство информаторам в деле о допинге в России

Соответствующий законопроект уже представлен в Конгрессе

В США хотят предоставить вид на жительство информаторам по делу о допинге в России. Соответствующий законопроект на рассмотрение Конгресса представил конгрессмен Стив Коэн. Об этом сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA) в социальных сетях.



Информацию о представлении такого законопроекта прокомментировал глава USADA Трэвис Тайгерт.

«Мы обязаны быть рядом со смелыми людьми, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры».

Ранее в USADA также обвинили Россию в том, что они своим допингом взломали шестые Олимпийские игры подряд.