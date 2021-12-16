Ставки на спорт онлайн

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Футбол (5 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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22:00 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
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19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Айнтрахт 2:3 Окончен
21:30 Боруссия Дортмунд - Гройтер Фюрт 3:0 Окончен
21:30 Байер - Хоффенхайм 2:2 Окончен
21:30 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Окончен
Хоккей (15 событий из 15) показать все
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18:30 Альтаир - Мариуполь 2:7 Окончен
НХЛ 21/22
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Вегас Голден Найтс 1:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Оттава Сенаторс 2:8 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Джерси Дэвилз 6:1 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Калгари Флэймс -:- Перенесен
03:00 Виннипег Джетс - Баффало Сэйбрс 2:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Сент-Луис Блюз 1:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс 4:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Торонто Мейпл Лифс 1:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Коламбус Блу Джекетс 4:3 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Сиэтл Кракен 1:3 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
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02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 131:129 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Голден Стэйт Уорриорз 96:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Перенесен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс 107:111 Окончен
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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Пари-матч
21:45 Челси - Эвертон 0:0 1-й тайм
22:00 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1 1-й тайм
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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21:30 Лестер - Тоттенхэм : Перенесен
21:45 Челси - Эвертон 0:0 1-й тайм
22:00 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1 1-й тайм
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
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03:00 Чикаго Блэкхокс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Сиэтл Кракен 4:1 Окончен
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Хьюстон Рокетс 124:89 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Майами Хит 96:101 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 114:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 110:113 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Шарлотт Хорнетс 115:131 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвс 107:124 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 103:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Вашингтон Уизардз 119:105 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103 Окончен
Суперлига 21/22
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18:00 Черкасские Мавпы - Кривбасс 65:71 Окончен
19:00 Будивельник - Николаев 97:80 Окончен
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21:30 Бавария - Вольфсбург -:- Запланирован
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19:30 Лацио - Дженоа -:- Запланирован
21:45 Салернитана - Интер -:- Запланирован
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18:30 Краматорск - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
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Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован
18:30 Прометей - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Химик - Харьковские Соколы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Днепр -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован

Ставки на спорт онлайн Новости партнера

Как сделать ставку онлайн?
Другие
08:15
Ставки на спорт онлайн

Все очень просто! Возможно, несколько лет назад онлайн-ставки еще казались чем-то из области фантастики, но сегодня интернет уже очень плотно вошел в нашу жизнь. Мы делаем онлайн-покупки, совершаем интернет-платежи, покупаем билеты на транспорт, не выходя из дома… Теперь делать это онлайн очень просто, не так ли? А сейчас мы расскажем вам, как легко и быстро делать онлайн-ставки.

Процесс следующий:

  1. Сначала вам нужно зарегистрироваться на сайте проверенной букмекерской конторы. Чтобы найти надежного букмекера, вы можете воспользоваться специальными рейтингами букмекеров. Для каждой страны составляются свои рейтинги. Например, на сайте betting-sites.ca вы найдете список лучших букмекерских контор Канады. После того, как вы нашли подходящего вам букмекера, зайдите на его сайт и нажмите на кнопку “Зарегистрироваться”. После этого в открывшейся вкладке заполните регистрационную анкету и войдите в свой профиль на сайте.
  2. Затем вам нужно будет пополнить свой игровой счет. Для этого на сайте букмекерской конторы найдите раздел “Платежи”, “Депозит”, “Пополнение счета” или что-то похожее. После перехода в этот раздел вы увидите список доступных платежных систем. Выберите самый удобный для вас способ (это могут быть банковские карты Visa или MasterCard, электронные кошельки, такие как Qiwi или WebMoney, пополнение со счета мобильного телефона и так далее). Выберите сумму, которую вы хотите внести, и, следуя инструкции на сайте, переведите эти деньги на свой игровой счет в букмекерской конторе.
  3. Дальше начинается самое интересное! Откройте раздел Live или линию букмекера, выберите интересующий вас матч и сделайте ставку на желаемую сумму на ожидаемый вами исход.

Как видите, технически все очень просто. Однако, есть и другие важные моменты, касающиеся непосредственно выбора матча, стратегий ставок и так далее. Чтобы разобраться в том, как делать выигрышные ставки, вам стоит следить за прогнозами спортивных аналитиков, а также ознакомиться с историей побед и поражений выбранной вами команды.

Возможности онлайн-ставок

Но чем онлайн-ставки лучше обычных ставок? Давайте разберемся вместе.

Во-первых, в режиме онлайн вы можете делать live-ставки. Вы можете просто смотреть матч у себя дома, но у вас под рукой всегда будет мощный инструмент для того, чтобы сделать ставку на происходящее событие в любой момент игры. Это настоящий технологический прорыв. К тому же, во многих букмекерских конторах можно абсолютно бесплатно смотреть трансляцию соревнования прямо на их сайте. Смотрите, анализируйте и выигрывайте!

Второй момент - разнообразные бонусы и акции. Раньше, в оффлайн-компаниях, игроки редко получали дополнительные бонусы, однако сейчас почти каждая букмекерская контора одаривает своих игроков щедрыми бонусными предложениями и проводит различные промоакции. Все это не только безумно интересно, но и дает вам отличную возможность дополнительно увеличить свои выигрыши.

И, наконец, мобильные ставки. Вы сможете делать ставки где угодно и когда угодно, как только этого захотите.

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