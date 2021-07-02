Свитолина и Костюк уступили на Wimbledon, Рыжикова и Ткачук – в призах на Бриллиантовой лиге

Главные новости спорта за 1 июля

Элина Свитолина / Фото - twitter.com/TomSportsDesk

Хоть Евро и взял паузу между матчами 1/8 и 1/4 финала, но в мире спорта и без этого турнира произошло достаточно интересных событий.

На Tour de France состоялся шестой этап и его выиграл британец Марк Кавендиш. Вскоре он может установить рекорд по количеству победу на «Большой петле».

В теннисе все внимание к Wimbledon. К сожалению, Марта Костюк, а следом за ней и Элина Свитолина, из турнира выбыли после второго круга. Но вот Надежда Киченок в паре выиграла свой матч, правда, это только первый круг.

Среди других результатов стоит выделить: легкую победу Александра Зверева над Теннисом Сандгреном, пятисетовый триумф Роберто Баутиста-Агута над Миомиром Кецмановичем, легкий проход дальше Маттео Берреттини, вылет Гаэля Монфиса, Кея Нисикори, Григора Димитрова, а также будничные победы Даниила Медведева, Ника Киргиоса, Роджера Федерера и Феликса Оже-Альяссима.

В женской сетке дальше прошли Эшли Барти, Анжелик Кербер, Елена Остапенко разделалась с Дарьей Касаткиной, Кори Гауфф – с Еленой Весниной, после трех сетов борьбы турнир покинула Виктория Азаренко.

В легкой атлетике прошел этап Бриллиантовой лиги. Ярослава Рыжикова и Виктория Ткачук попали в число призеров в барьерном беге. Марина Бех-Романчук осталась без результата.

В баскетболе президент «Прометея» сделал громкое заявление – клуб может принять группу квалификации Лиги чемпионов. А «Харьковские Соколы» усилили тренерскую позицию – официально представили Валерия Плеханова своим главным тренером.

Федерация хоккея Украины презентовала обновленный логотип и Стратегию развития до 2034 года.

Бокс – команда Александра Усика не смогла подтвердить хорошие новости. Пока еще не факт, что Анатолий Ломаченко будет готовить украинца к бою против Энтони Джошуа. Впрочем, Усик не скучает – поддержал сборную Украины на Евро перед матчем с Англией. Английские болельщики отреагировали.

Ну и пару слов о футболе. «Олимпик» все еще не определился будет ли выступать в УПЛ. Тем временем «Заря» готовится к новому сезону – разбила соперника на сборе со счетом 22:0. А «Динамо» упустило победу над «Базелем».