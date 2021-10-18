Татьяна Гринько и Лукас Пелакаускас – абсолютные чемпионы Лиги TMS

В Днепре прошел масштабный Гран-При турнир по бразильскому джиу-джитсу

17 октября в Днепре состоялся турнир по бразильскому джиу-джитсу, который собрал самых техничных и титулованных борцов Украины. Также, в рамках чемпионата выступили два иностранных спортсмена: из Литвы и Молдовы.

Формат турнира «submission only» означает борьбу по правилам чёрных поясов с более широким диапазоном болевых приемов. Победу можно получить только досрочно или по результатам позиционной борьбы. Несмотря на это, в Гран-При TMS принимали участие джитсеры от синего пояса и выше. На татами вышли как молодые спортсмены и спортсменки, так и борцы в разделе «ветераны». Возраст самого старшего участника турнира TMS — 47 лет.





Борцы соревновались за первенство в девяти весовых категориях, призовой фонд в размере 400 000 грн и право выйти в финал и бороться за титул чемпиона. В женском дивизионе чемпионский пояс завоевала сотрудница патрульной полиции Татьяна Гринько. В мужской категории пояс чемпиона забрал литовец Лукас Пелакаускас, одержав победу над топовыми украинскими спортсменами.

Всего в турнире Гран-При TMS приняли участие 60 человек. Впервые в Украине спортивное событие такого формата транслировалось на телеканале XSPORT+.