Телеканал XSPORT покажет реалити-шоу о бразильском джиу-джитсу Львы TMS

Премьера состоится 11 января в 00:55

Телеканал XSPORT покажет реалити-шоу о бразильском джиу-джитсу Львы TMS.

Сюжет реалити-шоу развивается вокруг тренировочного процесса, быта и регулярных поединков между 16-ю топовыми спортсменами со всей Украины. Целью реалити-шоу является выявление лучших из представленных бойцов.

Определение первенства происходит посредством комбинации турнирной системы и жеребьёвки. Каждый выпуск спортсмены сражаются в Gi (в кимоно) и NoGi (без кимоно), таким образом формируются две параллельных турнирных сетки, где спортсмен может проиграть в Gi, но выиграть в NoGi и наоборот, а так же выиграть обе схватки и стать обладателем двух титулов и призов.

Одной из особенностей правил является досрочная победа в поединке болевым приёмом (The mission submission), исключающая очки и судейские решения.

Расписание сериала Львы TMS на телеканале XSPORT

11 января 00:55 - Первая серия

12 января 02:46 - Вторая серия

13 января 00:55 - Третья серия

14 января 01:15 - Четвертая серия

15 января 00:55 - Пятая серия

16 января 02:05 - Шестая серия