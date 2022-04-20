Телеоператор XSPORT від самого початку війни активно волонтерить! Йому потрібно допомогти

Микита Ходєєв допомагає усім, хто про це просить

З першого дня війни телеоператор телеканалу XSPORT Микита Ходєєв, який зняв для вас не одну сотню цікавих сюжетів та інтерв’ю з нашими спортсменами та тренерами, активно взявся за волонтерство!

Про все, що зроблено та буде робитися можна дізнатися на Instagram Микити – khodeevniki. Поруч з ним завжди і його дружина – це справжня команда!

Микита – дуже скромна людина, але ми точно знаємо, що він неабияк вклався у справу допомоги іншим своїми власними збереженнями, які мають властивість закінчуватися. Наш друг продовжує подорожувати на власному авто всією Україною, транспортуючи людей з гарячих точок та доставляючи нужденним усі необхідні продукти чи ліки.

Давайте допоможемо своїми донатами людині з великим серцем та долучимося до доброї справи! Номер картки Микити – 5355 2802 0662 2514.

Напередодні Микита Ходєєв був гостем нашого стрім-проекту «Разом до перемоги!».