Террористам не место в цивилизованном мире. россия официально исключена из Совета Европы

Обосранную недострану вышвырнули их организации после 26 лет членства

россия, иди нах*й / Фото: УНИАН

россия официально исключена из Совета Европы, об этом сообщает пресс-служба организации.

Флаг россии уже сняли возле здания Совета Европы.

россия была членом Совета Европы на протяжении 26-ти лет. Это означает, что россия теперь легально может нарушать права и свободы всех граждан тоталитарной страны.

россия вторглась в Украину 24-го февраля 2022-го года. Многие экономисты прогнозируют дефолт рф в ближайшие дни.