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Тимощук, Ракицкий, Мережко и Ко, возвращайтесь домой! МИД рекомендует украинцам немедленно покинуть Россию

Соответствующее заявление опубликовало главное дипломатическое ведомство Украины
Другие
11:03
Тимощук, Ракицкий, Мережко и Ко, возвращайтесь домой! МИД рекомендует украинцам немедленно покинуть Россию
Ярослав Ракицкий, Игорь Мережко, Анатолий Тимощук

Министерство иностранных дел Украины (МИД) на официальном сайте опубликовало заявление, в котором не рекомендует гражданам страны посещать территорию Российской Федерации.

При этом, тем кто сейчас находится в России, рекомендуют немедленно покинуть ее территорию.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию.

Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

Напомним, ранее сборная России по художественной гимнастики отказалась от участия в турнире в Киеве.

 

Карен Агабекян
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(Голосов: 2)

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МИД Украины

Комментарии 1

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23 февраля 2022г. 11:44
гнида тимощук?кормилец ракицкий?вернутся на родину.не смешите ..... она и так смешная
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