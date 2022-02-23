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Тимощук, Ракицкий, Мережко и Ко, возвращайтесь домой! МИД рекомендует украинцам немедленно покинуть Россию
Соответствующее заявление опубликовало главное дипломатическое ведомство Украины
11:03
Ярослав Ракицкий, Игорь Мережко, Анатолий Тимощук
Министерство иностранных дел Украины (МИД) на официальном сайте опубликовало заявление, в котором не рекомендует гражданам страны посещать территорию Российской Федерации.
При этом, тем кто сейчас находится в России, рекомендуют немедленно покинуть ее территорию.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию.
Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».
Напомним, ранее сборная России по художественной гимнастики отказалась от участия в турнире в Киеве.