Тимощук, Ракицкий, Мережко и Ко, возвращайтесь домой! МИД рекомендует украинцам немедленно покинуть Россию

Соответствующее заявление опубликовало главное дипломатическое ведомство Украины

Ярослав Ракицкий, Игорь Мережко, Анатолий Тимощук

Министерство иностранных дел Украины (МИД) на официальном сайте опубликовало заявление, в котором не рекомендует гражданам страны посещать территорию Российской Федерации.



При этом, тем кто сейчас находится в России, рекомендуют немедленно покинуть ее территорию.

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию. Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

Напомним, ранее сборная России по художественной гимнастики отказалась от участия в турнире в Киеве.



