ТОП-5 лучших БК с лучшими коэффициентами Новости партнера

Маржа на разные виды спорта

Ставки на спорт в эру Интернета стали очень популярными, поскольку игроки имеют возможность заключать пари, пополнять игровой счет, выводить деньги, следить за букмекерской линией в удаленном режиме онлайн, из любого места, где есть доступ к Интернету.

В настоящее время в сети работают сотни различных букмекерских контор, и сделать оптимальный выбор из такого большого разнообразия не так уж и просто. Новичкам рекомендуется воспользоваться услугами специализированных сайтов, которые освещают деятельность букмекерских контор. На страницах таких сайтов можно узнать список букмекеров, которые предлагают самые выгодные условия для заключения пари своим клиентам.

На что обратить внимание при выборе БК

Выбирая ту или иную БК, многие клиенты во главу угла ставят надежность букмекерской конторы. Под надежностью обычно понимается гарантия получения выигрыша. Наибольшей надежностью обладают БК, работающие по национальной лицензии той страны, в которой принимаются ставки. Играя в таких БК, клиент находится под юридической защитой национального законодательства.

Второй важный момент, на который обращают внимание многие игроки при выборе БК – это размер маржи букмекера, который прямо влияет на величину коэффициентов в линии. Чем ниже маржа, тем выше коэффициенты, тем выгоднее для игрока. В условиях жесткой конкуренции букмекеры вынуждены балансировать и искать оптимальную грань при выборе маржи.

Увеличение маржи дает большую прибыль букмекеру, но, снижает приток посетителей. Снижение маржи, уменьшает размер прибыли букмекера, но привлекает посетителей. В итоге, букмекер старается найти оптимальное соотношение прибыль/посещаемость, варьируя размер маржи в ту или иную сторону.

Именно по этой причине размер маржи даже в пределах букмекерской линии одной БК может существенно разниться. Чем выше популярность вида спорта, чемпионата, турнира, матча, тем более низкую маржу устанавливает букмекер. При этом разные БК на разные виды спорта дают разную маржу.

ТОП-5 БК по величине коэффициентов

Футбол: Леон, Марафон, Париматч, Бетсити, Мостбет

Хоккей: Зенит, БетБум, Мостбет, Балтбет, Бетсити.

Теннис: БетБум, Винлайн, Мелбет, Марафон, Мостбет

Баскетбол: Бетсити, Марафон, 1хСтавка, БетБум, Балтбет

По средней марже: Марафон, Мостбет, Париматч, Зенит, Бетсити

Если игрок делает ставки большей частью на футбол, ему выгоднее всего заключать пари в БК Леон, Марафон, Париматч. Любители делать ставки на хоккей должны обратить внимание на БК Зенит, БетБум, Мостбет. Для теннисных гурманов широко распахнуты двери в БК БетБум, Винлайн, Мелбет, именно в этих БК игроки могут получить максимальные выигрыши при ставках на теннис. Игроки, специализирующиеся на баскетболе, больше всего денег заработают в БК Бетсити, Марафон, 1хСтавка.

Если же у игрока нет никакой специализации, и он делает ставки на разных видах спорта, ему рекомендуется выбрать одну из БК, имеющих самые высокие средние коэффициенты: Марафон, Мостбет, Париматч.

Существуют и другие критерии выбора букмекерских контор, но размер маржи БК является одним из основополагающих критериев, на который следует обращать внимание в первую очередь.