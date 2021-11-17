ТОП-5 лучших БК с лучшими коэффициентами

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Футбол (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
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Пари-матч
21:45 Босния и Герцеговина - Украина -:- Запланирован
21:45 Финляндия - Франция -:- Запланирован
21:45 Чехия - Эстония -:- Запланирован
21:45 Уэльс - Бельгия -:- Запланирован
21:45 Гибралтар - Латвия -:- Запланирован
21:45 Черногория - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Норвегия -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
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19:05 Шеллефтео - Спарта Прага 1:3 Окончен
20:00 Клагенфурт - Лександс 4:0 Окончен
20:00 Векше - Таппара 2:2 Окончен
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда 1:10 Окончен
20:30 Больцано - Лукко Раума 1:3 Окончен
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен 2:4 Окончен
21:05 Цюрих - Регле 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
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Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:1 Окончен
УХЛ 21/22
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18:30 Краматорск - Сокол 2:4 Окончен
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 8:0 Окончен
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НБА 21/22
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02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 92:98 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
Суперлига 21/22
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18:00 Кривбасс - Прометей 58:71 Окончен
Теннис (3 события из 10) показать все
ATP 2021 (Tour Finals Turin, Italy, Red Group)
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15:00 Даниил Медведев - Александер Зверев 2:1 Окончен
22:00 Matteo Berrettini - Хуберт Гуркач -:- Отменен
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22:00 Паула Бадоса Гиберт - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
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14:15 Полесье - ВПК-Агро -:- Запланирован
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20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Айлендерс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 1:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис 2:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс 5:2 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
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18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован
19:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован
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05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
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04:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
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05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
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20:00 Рулав Одд - Сокол -:- Запланирован
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован

ТОП-5 лучших БК с лучшими коэффициентами Новости партнера

Маржа на разные виды спорта
Другие
10:57
ТОП-5 лучших БК с лучшими коэффициентами

Ставки на спорт в эру Интернета стали очень популярными, поскольку игроки имеют возможность заключать пари, пополнять игровой счет, выводить деньги, следить за букмекерской линией в удаленном режиме онлайн, из любого места, где есть доступ к Интернету.

В настоящее время в сети работают сотни различных букмекерских контор, и сделать оптимальный выбор из такого большого разнообразия не так уж и просто. Новичкам рекомендуется воспользоваться услугами специализированных сайтов, которые освещают деятельность букмекерских контор. На страницах таких сайтов можно узнать список букмекеров, которые предлагают самые выгодные условия для заключения пари своим клиентам.

На что обратить внимание при выборе БК

Выбирая ту или иную БК, многие клиенты во главу угла ставят надежность букмекерской конторы. Под надежностью обычно понимается гарантия получения выигрыша. Наибольшей надежностью обладают БК, работающие по национальной лицензии той страны, в которой принимаются ставки. Играя в таких БК, клиент находится под юридической защитой национального законодательства.

Второй важный момент, на который обращают внимание многие игроки при выборе БК – это размер маржи букмекера, который прямо влияет на величину коэффициентов в линии. Чем ниже маржа, тем выше коэффициенты, тем выгоднее для игрока. В условиях жесткой конкуренции букмекеры вынуждены балансировать и искать оптимальную грань при выборе маржи.

Увеличение маржи дает большую прибыль букмекеру, но, снижает приток посетителей. Снижение маржи, уменьшает размер прибыли букмекера, но привлекает посетителей. В итоге, букмекер старается найти оптимальное соотношение прибыль/посещаемость, варьируя размер маржи в ту или иную сторону.

Именно по этой причине размер маржи даже в пределах букмекерской линии одной БК может существенно разниться. Чем выше популярность вида спорта, чемпионата, турнира, матча, тем более низкую маржу устанавливает букмекер. При этом разные БК на разные виды спорта дают разную маржу.

ТОП-5 БК по величине коэффициентов

  • Футбол: Леон, Марафон, Париматч, Бетсити, Мостбет
  • Хоккей: Зенит, БетБум, Мостбет, Балтбет, Бетсити.
  • Теннис: БетБум, Винлайн, Мелбет, Марафон, Мостбет
  • Баскетбол: Бетсити, Марафон, 1хСтавка, БетБум, Балтбет
  • По средней марже: Марафон, Мостбет, Париматч, Зенит, Бетсити

Если игрок делает ставки большей частью на футбол, ему выгоднее всего заключать пари в БК Леон, Марафон, Париматч. Любители делать ставки на хоккей должны обратить внимание на БК Зенит, БетБум, Мостбет. Для теннисных гурманов широко распахнуты двери в БК БетБум, Винлайн, Мелбет, именно в этих БК игроки могут получить максимальные выигрыши при ставках на теннис. Игроки, специализирующиеся на баскетболе, больше всего денег заработают в БК Бетсити, Марафон, 1хСтавка.

Если же у игрока нет никакой специализации, и он делает ставки на разных видах спорта, ему рекомендуется выбрать одну из БК, имеющих самые высокие средние коэффициенты: Марафон, Мостбет, Париматч.

Существуют и другие критерии выбора букмекерских контор, но размер маржи БК является одним из основополагающих критериев, на который следует обращать внимание в первую очередь.

 

 


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