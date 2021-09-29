Топ самых ленивых видов спорта Новости партнера
Спортивная рыбалка
Не так много лет тому назад рыбалку не считали за спорт и соотносили ее с довольно спокойным времяпровождением. Сегодня активно проводятся соревнования по спортивной рыбалке, где каждый может показать свои техники и умения. Тем более, что для спорта не нужно большого количества экипировки. Достаточно купить удочку на OLX — и вы спортсмен!
Наиболее часто проводят соревнования по следующим дисциплинам:
- ловля на спиннинг;
- ловля на поплавочные удилища;
- ловля на дорожку;
- ловля нахлыстом;
- ловля на мормышку.
Впрочем, на сайтах спортивных клубов можно найти и другие дисциплины.
Гольф
Игра не требует активных движений. Всё, что нужно спортсмену, — грамотно рассчитать силу и направление удара, чтобы обеспечить попадание мяча в лунку. Тем не менее занятия гольфом достаточно популярны в некоторых странах. Организовываются большие гольф-клубы, проводятся состязания.
Бильярд
Принцип действия примерно такой же, как в гольфе. За исключением того, что игроку вообще не требуется совершать какие-либо движения. Зато глазомер и знание физики удара требуются высокие.
Киберспорт
Достаточно новое современное направление, которое и спортом трудно назвать. Тем не менее фанаты сетевых компьютерных игр выделяют киберспорт как отдельную нишу. Правда прокачать там можно разве что пальцы. Но зато множество единомышленников из разных возрастных и социальных групп обеспечено.
Дартс
В принципе, к данной категории можно было бы отнести и некоторые виды стрельбы. Но обращение с оружием требует достаточно больших физических затрат, поэтому слишком ленивыми такие дисциплины не назовешь.
А вот дартс — то, что нужно тем, кто умеет рассчитывать траекторию броска и имеет сильные ловкие руки. Другие нагрузки дисциплина не определяет.
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