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Топ самых ленивых видов спорта Новости партнера

О необходимости спорта не стоит и говорить. Каждый человек на планете знает, насколько важно уделять время физическим нагрузкам. Но что делать, если активно проводить время лень? Выбирать ленивый вид спорта! Благо, что сейчас их есть достаточно много.
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Топ самых ленивых видов спорта
Спортивная рыбалка

Не так много лет тому назад рыбалку не считали за спорт и соотносили ее с довольно спокойным времяпровождением. Сегодня активно проводятся соревнования по спортивной рыбалке, где каждый может показать свои техники и умения. Тем более, что для спорта не нужно большого количества экипировки. Достаточно купить удочку на OLX — и вы спортсмен!

Наиболее часто проводят соревнования по следующим дисциплинам:

  • ловля на спиннинг;
  • ловля на поплавочные удилища;
  • ловля на дорожку;
  • ловля нахлыстом;
  • ловля на мормышку.

Впрочем, на сайтах спортивных клубов можно найти и другие дисциплины.

Гольф

Игра не требует активных движений. Всё, что нужно спортсмену, — грамотно рассчитать силу и направление удара, чтобы обеспечить попадание мяча в лунку. Тем не менее занятия гольфом достаточно популярны в некоторых странах. Организовываются большие гольф-клубы, проводятся состязания.

Бильярд

Принцип действия примерно такой же, как в гольфе. За исключением того, что игроку вообще не требуется совершать какие-либо движения. Зато глазомер и знание физики удара требуются высокие.

Киберспорт

Достаточно новое современное направление, которое и спортом трудно назвать. Тем не менее фанаты сетевых компьютерных игр выделяют киберспорт как отдельную нишу. Правда прокачать там можно разве что пальцы. Но зато множество единомышленников из разных возрастных и социальных групп обеспечено.

Дартс

В принципе, к данной категории можно было бы отнести и некоторые виды стрельбы. Но обращение с оружием требует достаточно больших физических затрат, поэтому слишком ленивыми такие дисциплины не назовешь.

А вот дартс — то, что нужно тем, кто умеет рассчитывать траекторию броска и имеет сильные ловкие руки. Другие нагрузки дисциплина не определяет.

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