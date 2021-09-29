Топ самых ленивых видов спорта Новости партнера

О необходимости спорта не стоит и говорить. Каждый человек на планете знает, насколько важно уделять время физическим нагрузкам. Но что делать, если активно проводить время лень? Выбирать ленивый вид спорта! Благо, что сейчас их есть достаточно много.

Спортивная рыбалка

Не так много лет тому назад рыбалку не считали за спорт и соотносили ее с довольно спокойным времяпровождением. Сегодня активно проводятся соревнования по спортивной рыбалке, где каждый может показать свои техники и умения. Тем более, что для спорта не нужно большого количества экипировки. Достаточно купить удочку на OLX — и вы спортсмен!

Наиболее часто проводят соревнования по следующим дисциплинам:

ловля на спиннинг;

ловля на поплавочные удилища;

ловля на дорожку;

ловля нахлыстом;

ловля на мормышку.

Впрочем, на сайтах спортивных клубов можно найти и другие дисциплины.

Гольф

Игра не требует активных движений. Всё, что нужно спортсмену, — грамотно рассчитать силу и направление удара, чтобы обеспечить попадание мяча в лунку. Тем не менее занятия гольфом достаточно популярны в некоторых странах. Организовываются большие гольф-клубы, проводятся состязания.

Бильярд

Принцип действия примерно такой же, как в гольфе. За исключением того, что игроку вообще не требуется совершать какие-либо движения. Зато глазомер и знание физики удара требуются высокие.

Киберспорт

Достаточно новое современное направление, которое и спортом трудно назвать. Тем не менее фанаты сетевых компьютерных игр выделяют киберспорт как отдельную нишу. Правда прокачать там можно разве что пальцы. Но зато множество единомышленников из разных возрастных и социальных групп обеспечено.

Дартс

В принципе, к данной категории можно было бы отнести и некоторые виды стрельбы. Но обращение с оружием требует достаточно больших физических затрат, поэтому слишком ленивыми такие дисциплины не назовешь.

А вот дартс — то, что нужно тем, кто умеет рассчитывать траекторию броска и имеет сильные ловкие руки. Другие нагрузки дисциплина не определяет.