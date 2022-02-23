МЮ отказался лететь на матч с «Атлетико» российскими авиалиниями из-за агрессии Путина в Украине
Топовый спортивный журналист: «Путин – фактически фашист»
В мировых спортивных СМИ поддержали Украину в конфликте с Россией
08:22
Владимир Путин / Фото: РИА Новости
Главный спортивный репортер авторитетного британского издания The Times Мартин Циглер в социальных сетях прокомментировал решение президента России Владимира Путина признать незаконные формирования «ЛНР» и «ДНР».
«Путин – фактически фашист»Напомним, ранее украинский футболист сравнил Путина с Адольфом Гитлером. Затем бывший игрок сборной Украины отметил, что президент России является реинкарнацией лидера нацистской Германии.