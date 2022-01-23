Трансляция TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022: День второй
23 января в Запорожье во Дворце спорта «Юность» продолжится открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу – TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA.
Во второй день зрителей ожидают встречи между спортсменами взрослого дивизиона, также в категориях GI и NO-GI. В финале вечера пройдут схватки в абсолютных весовых категориях, где встретятся победители всех весовых дивизионов. По результатам выступлений спортсменов будут определены лучшие команды.
Прямая трансляция турнира будет доступна в этой новости:
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 КИЛИМ 01 /ДЕНЬ 2/
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 КИЛИМ 02 /ДЕНЬ 2/
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 КИЛИМ 03 /ДЕНЬ 2/
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 КИЛИМ 04 /ДЕНЬ 2/
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 КИЛИМ 05 /ДЕНЬ 2/
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 КИЛИМ 06 /ДЕНЬ 2/
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 КИЛИМ 07 /ДЕНЬ 2/
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 КИЛИМ 08 /ДЕНЬ 2/
TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA 2022 /ДЕНЬ 2/
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