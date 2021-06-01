«У каждого свои блинчики на завтрак». Как тренируется президент Украины

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 3
Сегодня 17
Завтра 2
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 2:1 Окончен
16:15 США - Германия 2:0 Окончен
20:15 Норвегия - Казахстан 3:1 Окончен
20:15 Россия - Швеция 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Теннис (11 событий из 50) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер 0:3 Окончен
14:45 Александр Бублик - Даниил Медведев 0:3 Окончен
17:10 Денис Истомин - Роджер Федерер 0:3 Окончен
17:25 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч 3:0 Окончен
20:00 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока 1:3 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан 0:2 Окончен
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек 0:2 Окончен
17:25 Софиа Кенин - Елена Остапенко 2:1 Окончен
19:20 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску 0:2 Окончен
20:10 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк 0:2 Окончен
22:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу 2:0 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:2 3-й период
12:15 Канада - Финляндия 2:1 3-й период
Теннис (1 событие из 9) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Oceane Babel - Элина Свитолина 0:1 2-й сет
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:2 3-й период
12:15 Канада - Финляндия 2:1 3-й период
16:15 Словакия - Чехия -:- Запланирован
16:15 Италия - США -:- Запланирован
20:15 Россия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 1:3 Окончен
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
Теннис (9 событий из 53) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
14:30 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
15:45 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
17:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
22:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Мария Саккари - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
13:00 Oceane Babel - Элина Свитолина 0:1 2-й сет
14:15 Эшлей Барти - Бернарда Пера -:- Запланирован
15:45 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 95) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ана Богдан - Наоми Осака 1:0 Техническая победа

«У каждого свои блинчики на завтрак». Как тренируется президент Украины

Владимир Зленский похвастался отменной фигурой
Другие
11:34
«У каждого свои блинчики на завтрак». Как тренируется президент Украины
Владимир Зеленский / фото - Instagram президента

Президент Украины Владимир Зеленский поделился новой фотографией в своем Instagram. Гарант похвастался отличной физической формой, написав:

«У каждого свои «блинчики» на завтрак. Всем хорошего дня!».

Напомним, Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Владимир Зеленский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
Спортивная гимнастика
30 мая 08:53

Новости: Другие

«У каждого свои блинчики на завтрак». Как тренируется президент Украины
«У каждого свои блинчики на завтрак». Как тренируется президент Украины
11:34
Победа Костюк на Roland Garros, отказ «Аталанты» продавать Малиновского и контракт Агуэро с «Барселоной»
Победа Костюк на Roland Garros, отказ «Аталанты» продавать Малиновского и контракт Агуэро с «Барселоной»
07:53
Стильное оформление окон для спортивного зала
Стильное оформление окон для спортивного зала Новости компаний
31 мая 13:36
Российский ультрамарафонец утонул в Мордовии
Российский ультрамарафонец утонул в Мордовии
30 мая 15:34
«Челси» выиграл Лигу чемпионов, победа сборной Украины по волейболу
«Челси» выиграл Лигу чемпионов, победа сборной Украины по волейболу
30 мая 08:06
Cashalot – новый большой игрок на рынке онлайн-казино и ставок
Cashalot – новый большой игрок на рынке онлайн-казино и ставок Новости партнера
28 мая 12:45
Главные новости мира спорта за 26 мая
Главные новости мира спорта за 26 мая
27 мая 07:50
Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая
Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая
26 мая 08:37
Украина сыграла вничью с Бахрейном, Тэйлор стал абсолютом и другие новости за 23 мая
Украина сыграла вничью с Бахрейном, Тэйлор стал абсолютом и другие новости за 23 мая
24 мая 10:51
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости