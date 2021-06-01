Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
«У каждого свои блинчики на завтрак». Как тренируется президент Украины
Владимир Зленский похвастался отменной фигурой
11:34
Владимир Зеленский / фото - Instagram президента
Президент Украины Владимир Зеленский поделился новой фотографией в своем Instagram. Гарант похвастался отличной физической формой, написав:
«У каждого свои «блинчики» на завтрак. Всем хорошего дня!».
Напомним, Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира.
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