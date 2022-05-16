У Маріуполі почали вивозити поранених українських військових з Азовсталі

Ймовірно, є домовленість про обмін поранених бійців ЗСУ на російських полонених

У Маріуполі з оточеної російськими військами «Азовсталі» ворог почав вивозити важко поранених українських військових.

За інформацією російського Міноборони, в результаті перемовин з військовими з «Азовсталі» були досягнені домовленості щодо евакуації важкопоранених бійців ЗСУ в лікарню окупованого Новоазовська.

Українська сторона не підтвердила цю інформацію. При цьому, різноманітні джерела повідомляють, що була досягнена домовленість про обмін важкопоранених військових на росіян.

Нагадаємо, раніше переможці Євробачення-2022 закликали звільнити бійців з «Азовсталі».