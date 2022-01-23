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02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
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Участник TMS UKRAINIAN CUP - о категориях для пара-атлетов: Джиу-джитсу действительно адаптивно и подходит людям с разной инвалидностью

Впервые в Украине в истории бразильского джиу-джитсу на турнирах появились инклюзивные категории
Другие
22:50
Участник TMS UKRAINIAN CUP - о категориях для пара-атлетов: Джиу-джитсу действительно адаптивно и подходит людям с разной инвалидностью
Вячеслав Лисниковский

22 и 23 января в Запорожье состоялся TMS UKRAINIAN CUP, в рамках которого стартовала кампания Para Jiu Jitsu. Это социальная программа для спортсменов с особенностями развития, ампутациями или группами инвалидности. Организаторы создали 7 отдельных категорий для пара-атлетов.

Один из участников TMS UKRAINIAN CUP Вячеслав Лисниковский в эксклюзивном интервью рассказал об особенностях пара-категорий, адаптивности джиу-джитсу и поделился впечатлениями от турнира.

- Как  вам атмосфера?

- Прекрасно. Мне все понравилось.  Атмосфера дружеская, все друг друга поддерживают.  Отдельное спасибо Артему Гроту (куратор направления  Para Jiu Jitsu  Лиги TMS - прим.) за то, что пригласил и за то, что есть такая категория - пара-джиу-джитсу.  Также хочу сказать спасибо организаторам и ребятам, с которыми вместе выступали – все друг друга поддерживают, атмосфера супер.

- Что вы скажете о появлении в Украине  категории пара-джиу-джитсу?

- Я думаю, что это имеет большое значение для Украины, потому что есть много людей с инвалидностью. У этих людей ограниченный спектр того, чем они могут заниматься.  

Появление пара-джиу-джитсу позволяет им реализовать себя в спорте. Это еще одно доказательство того, что травмы или повреждения не являются препятствием заниматься.  Прекрасно, что пара-джиу-джитсу появилось в Украине и теперь люди с инвалидностью могут заниматься таким видом спорта. 

- Откуда узнали о Лиге TMS?

- Непосредственно от Артема Грота.  Увидел его видео в инстаграме на канале TMS, где он был на соревнованиях, два из которых выиграл. У него брали интервью и меня это заинтересовало. Я написал ему, попросился в зал, и мы начали заниматься.

- Будете еще участвовать в таких мероприятиях?

- Конечно, обязательно.  Мне понравилось.  Это мои первые соревнования именно по борьбе и теперь, конечно, хочется еще.  Заметил, какие ошибки совершал. Так что хочу вернуться уже скорее в зал и начать исправлять их, нарабатывать и снова поучаствовать, снова попробовать. 

- Довольны ли своим результатом?

- Ну, в общем-то, не сказал бы, что доволен на сто процентов.  Соперник выиграл, я рад этому.  Он тоже из Житомирской области, мой земляк. Он для меня пример того, что есть возможность бороться и выигрывать. 

- Насколько важно и нужно ли развивать направление инклюзивного джиу-джитсу?

- Я думаю, что это важно из-за того, что джиу-джитсу действительно адаптивно и подходит людям с разной инвалидностью.  Например, Артем был в Бразилии, и там есть специальная подкатегория, где занимаются люди с ограниченным зрением, с ДЦП, парализованные, без конечностей.  

Этот вид спорта охватывает большой диапазон людей с ограниченными возможностями и позволяет им заниматься.  Я думаю, что развитие инклюзивного джиу-джитсу очень важно.  Учитывая, что в Украине идет война, есть много людей, которые не по своей вине остались без конечностей, или разного рода травмами и для таких людей это имеет большое значение.

- Что для вас значит джиу-джитсу?

- Во-первых, в джиу-джитсу у меня заработали те группы мышц, которые раньше не работали никогда.  Ну фактически, это растяжка, это та же борьба, переходы.  Это совсем другой вид спорта, к этому надо привыкать и мне нравится, что во время борьбы есть выбросы адреналина.  И в целом для меня это интересно – бороться. Конечно, никому не нравится проигрывать, но на своих ошибках учатся.

- Вы давно уже занимаетесь?

- С сентября 2021 года.  Всего где-то месяца четыре тренировок. 

- Посоветовали ли бы вы другим заниматься джиу-джитсу?

- Да, конечно.  Советую попробовать, как минимум.  Особо призываю попробовать тех, кто имеет какие-либо ограничения по здоровью, потому что бразильское джиу-джитсу действительно можно адаптировать под любые виды травм.  Если понравится, добро пожаловать. Артем говорил, что всегда рад будет помочь и тренер Дмитрий, который нас тренирует, тоже говорил, что рад помочь и адаптировать занятия по джиу-джитсу под разные виды травм.


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Участник TMS UKRAINIAN CUP - о категориях для пара-атлетов: Джиу-джитсу действительно адаптивно и подходит людям с разной инвалидностью
Участник TMS UKRAINIAN CUP - о категориях для пара-атлетов: Джиу-джитсу действительно адаптивно и подходит людям с разной инвалидностью
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