Участник TMS UKRAINIAN CUP - о категориях для пара-атлетов: Джиу-джитсу действительно адаптивно и подходит людям с разной инвалидностью

Впервые в Украине в истории бразильского джиу-джитсу на турнирах появились инклюзивные категории

Вячеслав Лисниковский

22 и 23 января в Запорожье состоялся TMS UKRAINIAN CUP, в рамках которого стартовала кампания Para Jiu Jitsu. Это социальная программа для спортсменов с особенностями развития, ампутациями или группами инвалидности. Организаторы создали 7 отдельных категорий для пара-атлетов.

Один из участников TMS UKRAINIAN CUP Вячеслав Лисниковский в эксклюзивном интервью рассказал об особенностях пара-категорий, адаптивности джиу-джитсу и поделился впечатлениями от турнира.

- Как вам атмосфера?

- Прекрасно. Мне все понравилось. Атмосфера дружеская, все друг друга поддерживают. Отдельное спасибо Артему Гроту (куратор направления Para Jiu Jitsu Лиги TMS - прим.) за то, что пригласил и за то, что есть такая категория - пара-джиу-джитсу. Также хочу сказать спасибо организаторам и ребятам, с которыми вместе выступали – все друг друга поддерживают, атмосфера супер.

- Что вы скажете о появлении в Украине категории пара-джиу-джитсу?

- Я думаю, что это имеет большое значение для Украины, потому что есть много людей с инвалидностью. У этих людей ограниченный спектр того, чем они могут заниматься.

Появление пара-джиу-джитсу позволяет им реализовать себя в спорте. Это еще одно доказательство того, что травмы или повреждения не являются препятствием заниматься. Прекрасно, что пара-джиу-джитсу появилось в Украине и теперь люди с инвалидностью могут заниматься таким видом спорта.

- Откуда узнали о Лиге TMS?

- Непосредственно от Артема Грота. Увидел его видео в инстаграме на канале TMS, где он был на соревнованиях, два из которых выиграл. У него брали интервью и меня это заинтересовало. Я написал ему, попросился в зал, и мы начали заниматься.

- Будете еще участвовать в таких мероприятиях?

- Конечно, обязательно. Мне понравилось. Это мои первые соревнования именно по борьбе и теперь, конечно, хочется еще. Заметил, какие ошибки совершал. Так что хочу вернуться уже скорее в зал и начать исправлять их, нарабатывать и снова поучаствовать, снова попробовать.

- Довольны ли своим результатом?

- Ну, в общем-то, не сказал бы, что доволен на сто процентов. Соперник выиграл, я рад этому. Он тоже из Житомирской области, мой земляк. Он для меня пример того, что есть возможность бороться и выигрывать.

- Насколько важно и нужно ли развивать направление инклюзивного джиу-джитсу?

- Я думаю, что это важно из-за того, что джиу-джитсу действительно адаптивно и подходит людям с разной инвалидностью. Например, Артем был в Бразилии, и там есть специальная подкатегория, где занимаются люди с ограниченным зрением, с ДЦП, парализованные, без конечностей.

Этот вид спорта охватывает большой диапазон людей с ограниченными возможностями и позволяет им заниматься. Я думаю, что развитие инклюзивного джиу-джитсу очень важно. Учитывая, что в Украине идет война, есть много людей, которые не по своей вине остались без конечностей, или разного рода травмами и для таких людей это имеет большое значение.

- Что для вас значит джиу-джитсу?

- Во-первых, в джиу-джитсу у меня заработали те группы мышц, которые раньше не работали никогда. Ну фактически, это растяжка, это та же борьба, переходы. Это совсем другой вид спорта, к этому надо привыкать и мне нравится, что во время борьбы есть выбросы адреналина. И в целом для меня это интересно – бороться. Конечно, никому не нравится проигрывать, но на своих ошибках учатся.

- Вы давно уже занимаетесь?

- С сентября 2021 года. Всего где-то месяца четыре тренировок.

- Посоветовали ли бы вы другим заниматься джиу-джитсу?

- Да, конечно. Советую попробовать, как минимум. Особо призываю попробовать тех, кто имеет какие-либо ограничения по здоровью, потому что бразильское джиу-джитсу действительно можно адаптировать под любые виды травм. Если понравится, добро пожаловать. Артем говорил, что всегда рад будет помочь и тренер Дмитрий, который нас тренирует, тоже говорил, что рад помочь и адаптировать занятия по джиу-джитсу под разные виды травм.