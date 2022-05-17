Україна підтвердила евакуацію 264-х поранених військових з «Азовсталі»

Всіх обміняють на російських військовополонених

Наразі в окупованій «Азовсталі» в Маріуполі відбувається евакуація поранених українських військових. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

«Спільно ГУР МО України, ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія, СБУ, Національна Поліція та полк «Азов» здійснюють операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» захисників Маріуполя».

За домовленістю України та росії, 264 поранених військових передали в руки зс рф. З них 211 відправили в Оленівку для обміну на російських полонених.

Ще 53 українців, які перебувають у важкому стані, окупанти доправили у підконтрольний Новоазовськ, де вони отримають медичну допомогу.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що гарнізон у Маріуполі виконав поставлене завдання і тому їм віддали наказ зберегти життя особового складу.

«Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя. Утримуючи позиції на “Азовсталі”, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС. Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало нам можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів.

Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя.

Ми будемо боротися за вас на всіх фронтах так само віддано, як ви бороните державу!»

Нагадаємо, раніше від росіян з'явилася інформація про евакуацію українських військових з «Азовсталі».