Украина сыграет против России в полуфинале Евро-2022. В последние годы противостояние стран в командных видах – на такая уж и редкость

Вспоминаем, где пересекались

Россия остановила Украину на мужском ЧЕ-2021 / Фото - CEV

В пятницу, 4 февраля, сборные Украины и России сыграют между собой в полуфинале Евро-2022 по футзалу.

Это будет их первая встреча за 15 лет – в последний раз национальные сборные Украины и России пересекались на футзальной площадке на чемпионате Европы-2007 – тогда на групповом этапе украинцы уступили 1:4.

В последнее время командные встречи на топ-уровне между российской и украинской сборной – довольно редкое явление. И этому есть понятное объяснение – напряжение между странами из-за политической ситуации не только не спадает, но и нарастает. В некоторых видах спорта сборные и клубы, представляющие страны, разводятся по разным группам и парам, чтобы не провоцировать скандалы. К примеру, национальные команды России и Украины по футболу в последний раз пересекались более 20 лет назад – в 1999 году.

Расписание небольших турниров либо же турниров в непопулярных видах спорта такого ажиотажа не вызывают. Взять, к примеру, матч мужских сборных в 1/8 финала прошлогоднего Евро по волейболу – поражение Украины в четырех партиях прошло практически незаметно для обывателя, его обсуждали только очень посвященные люди.

Из-за этого, многим покажется странным, но во многих даже командных видах спорта сборные Украины и России играют постоянно. Даже после начала войны. Несколько подобных встреч были проведены, в том числе, и за последние пару лет.

К примеру, в сентябре 2021 года женские сборные России и Украины играли в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу. Игра закончилась победой россиянок со счетом 4:2.

Фото - beachsoccer.org.ua Фото - beachsoccer.org.ua

Также Украина и Россия играли в пляжный волейбол на Европейских играх-2019 в Минске. Тогда перед заключительным туром группового этапа украинская команда уже обеспечила себе выход в полуфинал и играла без должной мотивации, что обернулось поражением – 1:5.

В 2017 году на чемпионате Европы по волейболу, так же как и мужчины сейчас, встречались девушки. Россиянки выиграли на тай-брейке 3:2.

В ноябре 2020 года года мужские сборные Украины и России играли в одной отборочной группе на чемпионат Европы по гандболу-2022. Тогда матчи решили перенести в Минск. Первая встреча закончилась ничьей 27:27, во второй победили российские гандболисты 30:28.

В 2021 году сборные России и Украины играли в баскетбол, правда, на молодежном уровне. Тогда в рамках Еврочелленджера украинцы разгромно проиграли – 47:79.

В 2016 году команды России и Украины даже играли в шахматы. Было это на шахматной Олимпиаде в Баку, и тогда украинцы обыграли звездную российскую сборную с Непомнящим и Крамником в составе.

На клубном уровне встречи украинских и российских команд дело еще более распространенное. Последний пример – матч женского волейбольного «Прометея» против калининградского «Локомотива», закончившийся поражением украинской команды 0:3.

Домашний матч россиянки провели в Минске, а уже 3 февраля сыграют с украинками на выезде. Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT, начало – в 18:00.