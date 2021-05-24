Украина сыграла вничью с Бахрейном, Тэйлор стал абсолютом и другие новости за 23 мая

«Будивельник» вылетел от «Днепра», а Зевина стала восьмой на чемпионате Европы

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В мире спорта 23 мая состоялось несколько значимых событий. Предлагаем вам список главных их них.

Тэйлор победил Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира.

Нападающий «Динамо» Фран Соль может продолжить карьеру в Испании.

«Днепр» обыграл «Будивельник» в третьем матче серии 1/4 финала.

«Интер» разгромил «Удинезе» в последнем туре Серии А.

Беларусь обыграла Швецию, Казахстан обыграл Финляндию на чемпионате мира.

Дарья Зевина финишировала восьмой на чемпионате Европы в заплыве на 200 м на спине.

Развязка сезона в АПЛ: «Лестер» пролетел мимо Лиги чемпионов, «Челси» и «Ливерпуль» запрыгнули в последний поезд.

Определились все соперники украинцев на Roland Garros.

Артем Беседин сыграл за сборную Украины впервые за 1,5 года.

Сборная Украины сыграла вничью с Бахрейном.