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Україна в третій день Дефлімпіади завоювала 13 медалей

Синьо-жовті продовжують лідирувати у загальному заліку
Другие
13:51
Україна в третій день Дефлімпіади завоювала 13 медалей

У Бразилії в третій день Дефлімпіади збірна України завоювала 13 медалей (7 золотих, 3 срібні та 3 бронзові) у карате, дзюдо, велоспорті та плаванні.

Золоті медалі: карате – командне куміте (чоловіки), командна ката (жінки), дзюдо – Катерина Шепелюк (до 63 кг), Лука Нетяга (до 90 кг), велоспорт – Єлиcавета Топчанюк (роздільний старт), плавання - естафета 4х100 комплексним плаванням, Ілля Султанов (100 м вільний стилем).

Срібні медалі: дзюдо – Марина Погорєлова (до 70 кг), Володимир Маклаков (до 100 кг), плавання – Ірина Терещенко (200 м брасом).

Бронзові медалі: карате – командне куміте (жінки), дзюдо – Марія Бала (до 78 кг), Оксана Кравченко (понад 100 кг).

Також Україна продовжує лідирувати у загальному заліку:

Україна – 19 золотих +6 срібних +13 бронзових (38 медалей)

США - 6+2+7 (15)

Японія - 5+4+4 (13)

Іран - 4+5+6 (15)

Франція - 3+0+3 (6)
Карен Агабекян
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Дефлимпиада-2021

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