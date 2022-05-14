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Україна виграла Євробачення-2022. Kalush Orchestra попросив допомогти врятувати Маріуполь

Після перемоги над росією наступного року прийматимемо пісенний конкурс
Другие
02:22
Україна виграла Євробачення-2022. Kalush Orchestra попросив допомогти врятувати Маріуполь
Україна виграла Євробачення / Фото - twitter.com/Eurovision

Український гурт Kalush Orchestra став переможцем престижного пісенного конкурсу Євробачення зі своєю піснею Stefania.

Після голосування журі українці шли четвертими, набравши 192 голоси (12-ки від Польщі, Молдови, Латвії, Румунії та Литви).

Проте, як виявилося, все вирішували оцінки глядачів. За підсумками їх голосування Kalush Orchestra отримали 439 балів і з сумою 631 виграли Євробачення, з вражаючим відривом випередивши Велику Британію.

Варто наголосити, що відразу ж після свого виступу Олег Псюк, фронтмен гурту, звернувся з проханням до міжнародної спільноти врятувати Маріуполь і «Азовсталь».

Також ця, третя в історії України, перемога на Євробаченні означає, що наступне видання конкурсу прийматимемо ми.

Відео переможного виступу Kalush Orchestra:

Сергей Лукьяненко
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Україна виграла Євробачення-2022. Kalush Orchestra попросив допомогти врятувати Маріуполь
Україна виграла Євробачення-2022. Kalush Orchestra попросив допомогти врятувати Маріуполь
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