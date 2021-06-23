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Украина все еще без плей-офф, громкий трансфер «Шахтера» и другие новости 22 июня

Переезд чемпиона Суперлиги в другой город, оправдание Ястремской и фильм о Ломаченко
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08:29
Украина все еще без плей-офф, громкий трансфер «Шахтера» и другие новости 22 июня
Сборная Украины уступила Австрии / Фото - sport-express.ru

Как ни крути, до 11 июня – финала чемпионата Европы по футболу – именно этот турнир находится в эпицентре нашего внимания.

Болельщики сборной Украины весь день отходили от поражения Австрии, которое может лишить нас плей-офф Евро-2020.

Дошло до того, что Андрею Шевченко посоветовали уйти в отставку. Хотя вице-президент УАФ заявил, что так спешить не стоит.

Ну а авторы XSPORT.ua разъяснили, что нужно нашей сборной для выхода в плей-офф, изучили котировки букмекеров, а предположили, что поражение может пойти на пользу – и сборная выйдет в четвертьфинал.

Правда, пока мы еще не вышли даже из группы. 22 июня украинцы надеялись на ничью в матче Хорватия –Шотландия, но Лука Модрич был против и привел свою команду к победе. А выиграла квартет D Англия, которая лишь со счетом 1:0 победила Чехию.

Еще громкие новости из мира футбола:

В боксе громких событий не произошло. Единственное – Top Rank выпустили мини-фильм о бое Ломаченко – Накатани и, конечно же, из него мы почерпнули множество цитат украинского экс-чемпиона и его команды:

Накатани, кстати, тоже не молчал и рассказал о том, что его беспокоит перед встречей с Ломаченко в Лас-Вегасе.

И, в тему бокса, эксклюзивный материал о ярком молодом украинском боксере, который дерется в стиле Роя Джонса.

В теннисе Украине получила приятные новости – Даяну Ястремскую оправдали в деле о допинге, и она может вернуться в Тур. Вот только заявку на Wimbledon она подать не успела.

В квалификации травяного Grand Slam успешно стартовали Сергей Стаховский и Илья Марченко – оба прошли во второй круг.

А в Истборне, на турнире WTA 500 идут соревнования в основной сетке. Уже после первого круга их покинула Марта Костюк, а вот Элина Свитолина побилась во второй раунд.

Громкий день и в баскетболе. За океаном «Финикс» одержал вторую победу над «Клипперс» в финале Западной конференции.

А в Украине скандал – чемпион Суперлиги «Прометей» вынужден переехать в другой город. Есть новости и касательно кадров: «Будивельник» продлил контракт с тренером, а вот их соседи по городу расстались с Александром Мишулой и отпустили Павла Крутоуса.

И еще из важного – 22 июня было официально объявлено о запуске в Украине нового спортивного телеканала – XSPORT+.

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