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Україна завоювала 12 медалей у 8-й день Дефлімпіади

Синьо-жовті продовжують лідирувати у загальному заліку
Другие
09:49
Україна завоювала 12 медалей у 8-й день Дефлімпіади

У Бразилії пройшов 8-й день Дефлімпійських ігор, упродовж якого українці виграла 12 медалей (3 золоті, 6 срібних та 3 бронзові).

Золоті медалі: Інна Афонченко (кульова стрільба з малокаліберного пістолета (25 м), Марія Васильєва та Юлія Ходько (парний турнір з настільного тенісу), Крістіна Кіняйкіна (біг на 400 метрів).

Срібні медалі: Роксолана Будник та Катерина Завіновська (парний турнір з настільного тенісу), Антон Велієв та Григорій Кузьменко (парний турнір з настільного тенісу), Соломія Куприч (біг на 400 метрів), Ілля Султанов (плавання на 50 метрів вільним стилем), Дар’я Тарасенко (плавання на 50 м батерфляєм), збірна України з плавання (мікст-естафета 4х100 метрів).

Бронзові медалі: Геннадій Закладний та Максим Овчаренко (парний турнір з настільного тенісу), Ірина Терещенко (плавання на 50 м батерфляєм), Ростислав Якубовський (плавання на 200 м батерфляєм).

Медальний залік:

1. Україна – 42 золоті, 22 срібні, 52 бронзові (89 медалей)

2. США – 17-5-16 (38)

3. Японія – 11-7-9 (27)

Карен Агабекян
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Дефлимпиада-2021

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