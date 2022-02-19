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Украинец Максим Задорожний завоевал два золота на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

Криворожец стал чемпионом своей категории, а затем взял золото и в абсолютном весовом дивизионе
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13:05
Украинец Максим Задорожний завоевал два золота на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

С 14 февраля в Риме проходит чемпионат самой престижной мировой организации по бразильскому джиу-джитсу IBJJF. Десятки украинцев уже выступили на этом турнире и заняли призовые места.

Спортсмен из Кривого Рога, борец украинской Лиги TMS Максим Задорожний боролся в конкурентном дивизионе коричневых поясов, в супер тяжелом весе. В рамках своего дивизиона Макс провёл три встречи, в одной из которых боролся с соотечественником — украинцем Дмитрием Перникоза, который взял бронзовую медаль.

Задорожний одержал победу в трёх схватках, финальный поединок завершил досрочно — болевым приёмом. По правилам федерации, все призеры могут заявиться в абсолютную весовую категорию, что и сделал Максим. В этом разделе Задорожний провёл четыре схватки и во всех победил досрочно, обеспечив себе второе золото.

«Я зарегистрировался на этот турнир ещё в ноябре и с нетерпением ждал его. Тщательно готовился, а готовлюсь я всегда к тому, что буду побеждать. Чемпионат Европы IBJJF — важная ступень в моей спортивной карьере и золото на этом турнире многое для меня значит».

Сегодня на турнире IBJJF всех фанатов бразильского джиу-джитсу ждёт не менее интересный день — схватки чёрных поясов, среди которых также будут украинские именитые спортсмены.

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Бразильское джиу-джитсу

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