Украинка Александра Яковенко завоевала две медали на ЧЕ по бразильскому джиу-джитсу

В своей категории спортсменка завоевала золото, а в абсолютном дивизионе — бронзу.

Фото - пресс-служба Лиги TMS

Синий пояс Александра Яковенко — одна из самых ярких представительниц бразильского джиу-джитсу в Украине. В свои 16 лет Александра является чемпионкой мира, многократной победительницей чемпионатов Украины и амбассадором украинской Лиги TMS.

20 февраля Александра представляла Украину на чемпионате Европы самой престижной федерации IBJJF. Девушка провела два поединка и одержала в них досрочные победы, завоевав золото в категории «юниоры/синие пояса». После этого Александра заявилась в абсолютный дивизион, где ее ждали более сложные соперницы, и забрала бронзовую медаль.

«Когда я только начала выступать, я смотрела, как борются юниоры на чемпионате Европы IBJJF. И очень ждала возраста, когда тоже смогу здесь выступить. В категорию «юниоры» я попала в прошлом году, но из-за пандемии чемпионат был отменен. И в этом году, наконец-то, моя мечта сбылась».



