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Украинские и польские беттинг-конторы: а есть ли разница? Новости партнера

Украинцы все чаще проявляют интерес к польским беттинг-сайтам!
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19:45
Украинские и польские беттинг-конторы: а есть ли разница?

Ставки на спорт в Украине легальны. И мы не испытываем недостатка в онлайн-букмекерах, готовых заключить пари на ближайшее спортивное событие. Однако украинцы все чаще проявляют интерес к польским беттинг-сайтам. Почему?

Дело в том, что в Польше принимаются ставки не только от поляков, но и от иностранных граждан. И это одно из главных различий беттинг-контор соседствующих стран. Какие еще различия и сходства есть у контор беттинга в Украине и Польше, рассказали эксперты блога Betomania.pl, где размещена полезная информация о ставках на спорт.

Беттинг по-польски

Подробнее про беттинг в Польше и о польских букмекерах можно прочитать по ссылке: https://betomania.pl. Весомое отличие (кроме приема ставок от иностранцев) - нетипичные для Украины ставки. Помимо исхода спортивных матчей, можно предугадать политические, культурные события и даже … погоду. Вот сейчас, например, принимаются ставки на страну, которая выйдет из ЕС к концу 2024 года.

Сравнение общих черт

Даже начинающие украинские беттеры разберутся в правилах ставок на польских сайтах. Как и в Украине, клиентом букмекерской конторы можно стать по достижении 18 лет. А так виды ставок почти идентичны: исход игры, точный счет, голы.

Когда ставка сыграет, поставленная беттером сумма умножается на определенный коэффициент, который формируется, исходя из спортивных прогнозов и может изменяться во время игры в формате Live, поэтому на фаворитах показатель колеблется в пределах 1,10-1,20.

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