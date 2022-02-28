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Украинские спортсмены обратились в МОК с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022

Свитолина, Беленюк, Говоров, Саладуха, Абраменко, Белодед, Харлан, Ризатдинова и Гераскевич обратились к Баху и Парсонсу
Другие
20:04
Украинские спортсмены обратились в МОК с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022
Жан Беленюк / Фото: Facebook

Украинские атлеты Элина Свитолина, Жан Беленюк, Александр Абраменко, Анна Ризатдинова, Владислав Гераскевич, Дарья Белодед, Ольга Саладуха, Андрей Говоров и Ольга Харлан обратились к МОК и МПК:

Уважаемый Президент МОК Томас Бах, уважаемы Президент МПК Эндрю Парсонс, дорогие Призиденты Международной федерации спорта и олимпийские друзья по всему миру.

Зимние Паралимпийские игры-2022 через 120 часов буду чествовать ценность человеческой жизни. Мы, украинские атлеты, вернулись домой с Олимпиады-2022 23 февраля и проснулись на следующий день от ракетных атак россии по украинским городам. Началось полномасштабное наступление на украинские границы. Беларусь предоставила свои границы, всецело помогая российскому вторжению.

Война все еще идет в Украине. Спортсмены вынуждены защищать свою родину и семьи. Они помогают мирным жителям перебороть ужасы войны. Это чистейшее нарушение Олимпийской Хартии, и самое важное – Олимпиады и ценности человеческих жизней. Страны-агрессоры не должны иметь никакого права участвовать в спортивных состязаниях. 

Мы, украиснкие атлеты, просим – немедленно отстранить российский и белорусский НОКи, отстранить российский и белорусских атлетов и официальных представителей от участия в Паралимпиаде-2022. Мы стоим за доброжелательность, за уважение к истинным олимпийским ценностям, за мир!

Отметим, что из-за военного вторжения в Украину UEFA лишил россию финала Лиги чемпионов, FIS отобрал у нее все соревнования до конца сезона, Формула-1 убрала Гран-при Сочи из календаря, ITF отменила все турниры, а АТР перенес турнир из Санкт-Петербурга в Казахстан.

 

Олег Шумейко-младший
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Теги

МОК Ольга Харлан Жан Беленюк Дарья Белодед Владислав Гераскевич Александр Абраменко Ольга Саладуха Анна Ризатдинова Элина Свитолина Андрей Говоров

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