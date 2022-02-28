Украинские спортсмены обратились в МОК с просьбой отстранить россию и беларусь от Паралимпиады-2022

Жан Беленюк / Фото: Facebook

Украинские атлеты Элина Свитолина, Жан Беленюк, Александр Абраменко, Анна Ризатдинова, Владислав Гераскевич, Дарья Белодед, Ольга Саладуха, Андрей Говоров и Ольга Харлан обратились к МОК и МПК:



Зимние Паралимпийские игры-2022 через 120 часов буду чествовать ценность человеческой жизни. Мы, украинские атлеты, вернулись домой с Олимпиады-2022 23 февраля и проснулись на следующий день от ракетных атак россии по украинским городам. Началось полномасштабное наступление на украинские границы. Беларусь предоставила свои границы, всецело помогая российскому вторжению.

Война все еще идет в Украине. Спортсмены вынуждены защищать свою родину и семьи. Они помогают мирным жителям перебороть ужасы войны. Это чистейшее нарушение Олимпийской Хартии, и самое важное – Олимпиады и ценности человеческих жизней. Страны-агрессоры не должны иметь никакого права участвовать в спортивных состязаниях.

Мы, украиснкие атлеты, просим – немедленно отстранить российский и белорусский НОКи, отстранить российский и белорусских атлетов и официальных представителей от участия в Паралимпиаде-2022. Мы стоим за доброжелательность, за уважение к истинным олимпийским ценностям, за мир!