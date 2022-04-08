Украинский снукерист одержал первую в карьере победу на ЧМ

Юлиан Бойко посвятил победу Украине

Юлиан Бойко / Фото: dafanews.com

Для нас сейчас тяжелые времена, принимая во внимание войну. Надеюсь, что этот результат порадует людей в Украине. Думаю, что я провел блестящий матч. Я очень рад этой победе и надеюсь, что буду иметь импульс для следующего раунда.



Единственный способ уничтожить врага – это всем объединиться и быть одним целым.

Украинский снукериствпервые в карьере выиграл матч чемпионата мира по снукеру, который стартовал в английском Шеффилде.16-летний украинец вышел во второй раунд квалификации ЧМ-2022, победив представителя Кипра– 6:4. В последнем фрейме Бойко впервые в профи-карьере сделал сотенный брейк (ровно 100 очков).После победызаявил, что посвящает эту победу Украине, которая сейчас борется с рашистами.