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Украинский снукерист одержал первую в карьере победу на ЧМ
Юлиан Бойко посвятил победу Украине
08 апреля 18:33
Юлиан Бойко / Фото: dafanews.comУкраинский снукерист Юлиан Бойко впервые в карьере выиграл матч чемпионата мира по снукеру, который стартовал в английском Шеффилде.
16-летний украинец вышел во второй раунд квалификации ЧМ-2022, победив представителя Кипра Майкла Георгиу – 6:4. В последнем фрейме Бойко впервые в профи-карьере сделал сотенный брейк (ровно 100 очков).
После победы Бойко заявил, что посвящает эту победу Украине, которая сейчас борется с рашистами.
Для нас сейчас тяжелые времена, принимая во внимание войну. Надеюсь, что этот результат порадует людей в Украине. Думаю, что я провел блестящий матч. Я очень рад этой победе и надеюсь, что буду иметь импульс для следующего раунда.
Единственный способ уничтожить врага – это всем объединиться и быть одним целым.
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