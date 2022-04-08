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Украинский снукерист одержал первую в карьере победу на ЧМ

Юлиан Бойко посвятил победу Украине
Другие
08 апреля 18:33
Украинский снукерист одержал первую в карьере победу на ЧМ
Юлиан Бойко / Фото: dafanews.com
Украинский снукерист Юлиан Бойко впервые в карьере выиграл матч чемпионата мира по снукеру, который стартовал в английском Шеффилде.

16-летний украинец вышел во второй раунд квалификации ЧМ-2022, победив представителя Кипра Майкла Георгиу – 6:4. В последнем фрейме Бойко впервые в профи-карьере сделал сотенный брейк (ровно 100 очков).

После победы Бойко заявил, что посвящает эту победу Украине, которая сейчас борется с рашистами. 

 Для нас сейчас тяжелые времена, принимая во внимание войну. Надеюсь, что этот результат порадует людей в Украине. Думаю, что я провел блестящий матч. Я очень рад этой победе и надеюсь, что буду иметь импульс для следующего раунда.

Единственный способ уничтожить врага – это всем объединиться и быть одним целым.



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