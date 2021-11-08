Украинского чемпиона убил пьяный мужчина

Злоумышленник нанес ножом удар в область сердца

Фото: facebook.com/oleg.balabatko

В ночь с 5 на 6 ноября прервалась жизнь бойца джиу-джитсу Николая Балабатько. 26-летний чемпион скончался после ножевого ранения.



Как сообщил отец погибшего Олег Балабатько в своем Facebook, его сына убил мужчина, который находился в состояние алкогольного опьянения. Разгорелся конфликт, вследствие которого Николай получил удар ножом в область сердца. Спортсмену помочь не успели, и он скончался на руках у патрульного полицейского.

Убийство произошло в столице Украины. 26-летний киевлянин, который совершил преступление, был задержан.