Украинцы примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу – IBJJF European Championship 2022

В Риме стартовал чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу

Сегодня в Риме стартовал чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу. После более, чем годового перерыва, на спортивную арену возвращаются одни из самых важных и ожидаемых соревнований – IBJJF European Championship 2022. International Brazilian Jiu Jitsu Federation — самая конкурентная организация в мире. Пока что за всю историю украинского джиу- джитсу наши спортсмены смогли завоевать всего 5 медалей в категории Adult (взрослые 18-29 дет).

Несмотря на все трудности с въездом в Италию, связанные со вспышкой пандемии, сложной политической ситуацией и отменой некоторых авиарейсов, спортсмены успешно добрались в Рим и готовы выступить на высшем уровне. Среди большого числа атлетов Украину на этих соревнованиях будет представлять, в том числе, и команда амбассадоров украинской Лиги TMS: Михаил Арцимович, Виктор Горбовский, Александра Яковенко и Сергей Киналь.

Мероприятие состоится в Риме, с 15 по 20 февраля. Спортсмены Лиги TMS выступают в следующие дни:

Сергей Киналь – 16 февраля в категории Adult (мужчины 18-29 дет), пурпурные пояса;

Виктор Горбовский – 19 февраля в категории Master 1 (мужчины 30-35 лет), черные пояса;

Михаил Арцимович – 19 февраля в категории Master 2 (мужчины 35-40 лет), черные пояса;

Александра Яковенко – 20 февраля в категории Female Juvenile 2 (девушки, 17 лет), синие пояса.

Увидеть их схватки можно по платной подписке на платформе Flograppling.