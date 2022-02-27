«Укроборонпром» восстановит «Мрию» за $3 млрд, которые потребует у россии

Ранее самый большой в мире самолет сгорел после авиаудара

«Укроборонпром» подтвердил уничтожение самого большого самолета в мире – Ан 225 «Мрия».



По информации от концерна, период восстановления самолета будет очень длительным, а его стоимость составит $3 млрд.

Деньги на восстановление самолета в «Укроборонпроме» намерены вытребовать у российской федерации.

«россия уничтожила нашу «Мрию», но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую «Мрию», которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!».

К моменту вторжения российской армии Ан-225 «Мрия» находился на ремонте в аэропорту Гостомель, из-за чего не успел вылететь из Украины.