В 9-й день Дефлімпійських ігор Україна завоювала 14 медалей

Наразі у збірної України вже понад 100 медалей

У Бразилії в 9-й день Дефлімпійських ігор збірна України виграла 14 медалей – 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові.

Золоті медалі: Віолета Ликова (стрільба з малокаліберної гвинтівки 50 метрів, лежачи), Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування), Дмитро Левін (спортивне орієнтування), Римма Філімошкіна (метання молоту), Анастасія Сидоренко (біг на дистанції 1500 метрів).

Срібні медалі: Дмитро Петренко (стрільба з малокаліберної гвинтівки 50 метрів, лежачи), Сергій Фомін (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 метрів), Яна Мельник (спортивне орієнтування), Олександр Санькін (спортивне орієнтування), Юлія Кисильова (метання молоту), Юлія Шаповал (біг на дистанції 100 метрів з бар’єрами), Юлія Матвієвська (стрибки в довжину).

Бронзові медалі: Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування), Ганна Андросович (спортивне орієнтування).

Загальний залік:

1. Україна – 47 золотих 29 срібних 27 бронзових (103 медалей)

2. США – 18-5-18 (41)

3. Японія – 12-8-10 (30)

Результати восьмого дня Дефлімпійських ігор.