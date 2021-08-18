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В Беларуси спортсменам запретили выезжать на международные турниры

В случае неподчинения атлетов ждут серьезные санкции

Другие
15:11
В Беларуси спортсменам запретили выезжать на международные турниры
Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: РИА Новости

Министерство спорта Республики Беларусь запретило всем своим спортсменам посещать международные турниры за рубежом. Об этом сообщил в Instagram легкоатлет Андрей Кравченко, опубликовавший свою переписку с чиновником.

Согласно с текстом переписки, спортсменам запрещено выезжать на международные турниры не только за счет государства, но и за свой счет.

Также известно, что Минспорта РБ прекратило финансирование тренировочных сборов белорусских спортсменов и их выступление на любых других соревнованиях.

Напомним, ранее на Олимпийских играх в Токио из-за конфликта с чиновниками политическое убежище в Польше пришлось просить белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

Карен Агабекян
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