В Беларуси спортсменам запретили выезжать на международные турниры

В случае неподчинения атлетов ждут серьезные санкции





Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: РИА Новости

Министерство спорта Республики Беларусь запретило всем своим спортсменам посещать международные турниры за рубежом. Об этом сообщил в Instagram легкоатлет Андрей Кравченко, опубликовавший свою переписку с чиновником.



Согласно с текстом переписки, спортсменам запрещено выезжать на международные турниры не только за счет государства, но и за свой счет.

Также известно, что Минспорта РБ прекратило финансирование тренировочных сборов белорусских спортсменов и их выступление на любых других соревнованиях.

Напомним, ранее на Олимпийских играх в Токио из-за конфликта с чиновниками политическое убежище в Польше пришлось просить белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.