В честь Международного дня вегана: получите скидку 40% на билеты Biohacking Conference Kyiv 2021

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Спикеры расскажут о способах повышения работоспособности, правильном питании, эффективных методиках для развития когнитивных функций и борьбы со стрессом

Биохакинг – популярное течение, приверженцы которого стремятся оптимизировать работу своего организма и сделать его более здоровым и продуктивным. Важной составляющей такого подхода является сбалансированное и правильное питание. Поэтому многие биохакеры выбирают вегетарианство или веганство.

Узнайте больше о разнообразных сбалансированных типах питания, которые продлевают жизнь, на Biohacking Conference Kyiv 2021. Ивент пройдет 16 ноября в конференц-холле «Оазис».

На мероприятии ведущие ученые, врачи, косметологи, специалисты по духовным практикам и диетологи расскажут о том, как улучшить самочувствие и прожить больше 100 лет. Посетители смогут пообщаться с биохакерами и приверженцами здорового образа жизни, получить новые знания, раскрыть секреты вечной молодости и продуктивности.

Что ждет гостей на конференции?

Каждый поклонник личностного, ментального и физического развития откроет для себя много интересного. Спикеры расскажут о способах повышения работоспособности, правильном питании, эффективных методиках для развития когнитивных функций и борьбы со стрессом, а также поделятся инновационными подходами к оптимизации сна и развитию физических способностей.

Представляем спикеров, которые выступят на конференции о биохакинге:

· Светлана Фус – врач-диетолог, основатель Центра нормализации веса Светланы Фус, эксперт популярных ТВ-проектов на телеканале СТБ.

· Виктор Рублев – тренер по развитию возможностей мозга, основатель проекта «БРЕЙНХАКЕР».

· Алена Россошинская – основатель Международной академии фейсфитнеса.

· Богдан Ткач – первый украинский нейропсихолог, основатель Украинской научной школы.

· Ольга Богатая – специалист по биохакингу мозга, член Ассоциации нейропсихологов Украины.

· Людмила Турова – кандидат медицинских наук, РhD, ученая, клинический генетик, нейрогенетик, популяризатор науки, научный консультант.

· Катерина Толстикова – врач общей практики, диетолог, специалист в anti-age-питании, основатель «Онлайн-школы здоровья доктора Толстиковой».

Полученные теоретические знания гости смогут закрепить на практике. В том числе на конференции продемонстрируют работу нейроинтерфейса, проведут мастер-класс по фейсфитнесу и другие занятия от разнопрофильных экспертов.

Но это еще не все! Также посетителей ждут розыгрыши крутых подарков: консультаций экспертов, абонементов в спортивные клубы и других бонусов.

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Специально к Международному дню вегана, который отмечается 1 ноября, действует суперакция!

С 28 октября по 15 ноября стоимость билетов Biohacking Conference Kyiv 2021 снижена на 40% и составляет всего 1500 грн.

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