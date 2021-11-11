В честь Международного дня вегана: получите скидку 40% на билеты Biohacking Conference Kyiv 2021

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Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
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Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Оттава Сенаторс 3:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерс 7:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 2:3 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинс 3:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 4:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 109:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс 110:98 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 117:109 Окончен
Теннис (6 событий из 23) показать все
ATP 2021 (Stockholm, Sweden)
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Пари-матч
13:00 Педро Мартинез Портеро - Фрэнсис Тиафо 0:2 Окончен
14:55 Артур Риндеркнеч - Йозеф Ковалик 2:0 Окончен
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico, Group Teotihuacan)
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Пари-матч
22:00 Барбора Крейчикова - Анетт Контавейт 0:2 Окончен
WTA 2021 (Linz, Austria)
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Пари-матч
15:00 Даниэлле Росе Коллинс - Элисон Ван Уйтванк 2:0 Окончен
17:00 Син Ю Ванг - Элисон Риске 0:2 Окончен
18:50 Жасмин Паолини - Симона Халеп 1:2 Окончен
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Футбол (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
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Пари-матч
19:00 Россия - Кипр -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Люксембург -:- Запланирован
19:00 Грузия - Швеция -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия -:- Запланирован
21:45 Греция - Испания -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
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Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Торонто Мейпл Лифс 0:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Вашингтон Уизардз 94:97 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Бруклин Нетс 90:123 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 104:88 Окончен
02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс 104:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 100:112 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс 117:107 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс 108:118 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер 100:108 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Сакраменто Кингз 136:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
04:00 Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс 119:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвс 123:110 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит 120:117 Окончен
Суперлига 21/22
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18:30 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Днепр -:- Запланирован
Теннис (4 события из 19) показать все
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13:00 Даниэль Эванс - Фрэнсис Тиафо 1:2 Окончен
19:00 Энди Маррей - Томми Пол -:- Запланирован
WTA 2021 (Linz, Austria)
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19:00 Элисон Риске - Даниэлле Росе Коллинс -:- Запланирован
21:00 Жаклин Адина Кристиан - Симона Халеп -:- Запланирован
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13:15 Авангард - Агробизнес -:- Запланирован
14:15 Олимпик - Нива Т -:- Запланирован
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19:00 Молдова - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Майами Хит -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:00 Химик - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Николаев - БК Запорожье -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Киев-Баскет -:- Запланирован

В честь Международного дня вегана: получите скидку 40% на билеты Biohacking Conference Kyiv 2021 Новости партнера

Спикеры расскажут о способах повышения работоспособности, правильном питании, эффективных методиках для развития когнитивных функций и борьбы со стрессом
Другие
14:18
В честь Международного дня вегана: получите скидку 40% на билеты Biohacking Conference Kyiv 2021

Биохакинг – популярное течение, приверженцы которого стремятся оптимизировать работу своего организма и сделать его более здоровым и продуктивным. Важной составляющей такого подхода является сбалансированное и правильное питание. Поэтому многие биохакеры выбирают вегетарианство или веганство.

Узнайте больше о разнообразных сбалансированных типах питания, которые продлевают жизнь, на Biohacking Conference Kyiv 2021. Ивент пройдет 16 ноября в конференц-холле «Оазис».

На мероприятии ведущие ученые, врачи, косметологи, специалисты по духовным практикам и диетологи расскажут о том, как улучшить самочувствие и прожить больше 100 лет. Посетители смогут пообщаться с биохакерами и приверженцами здорового образа жизни, получить новые знания, раскрыть секреты вечной молодости и продуктивности.


Что ждет гостей на конференции?

Каждый поклонник личностного, ментального и физического развития откроет для себя много интересного. Спикеры расскажут о способах повышения работоспособности, правильном питании, эффективных методиках для развития когнитивных функций и борьбы со стрессом, а также поделятся инновационными подходами к оптимизации сна и развитию физических способностей.

Представляем спикеров, которые выступят на конференции о биохакинге:

·       Светлана Фус – врач-диетолог, основатель Центра нормализации веса Светланы Фус, эксперт популярных ТВ-проектов на телеканале СТБ.

·       Виктор Рублев – тренер по развитию возможностей мозга, основатель проекта «БРЕЙНХАКЕР».

·       Алена Россошинская – основатель Международной академии фейсфитнеса.

·       Богдан Ткач – первый украинский нейропсихолог, основатель Украинской научной школы.

·       Ольга Богатая – специалист по биохакингу мозга, член Ассоциации нейропсихологов Украины.

·       Людмила Турова – кандидат медицинских наук, РhD, ученая, клинический генетик, нейрогенетик, популяризатор науки, научный консультант.

·       Катерина Толстикова – врач общей практики, диетолог, специалист в anti-age-питании, основатель «Онлайн-школы здоровья доктора Толстиковой».

Полученные теоретические знания гости смогут закрепить на практике. В том числе на конференции продемонстрируют работу нейроинтерфейса, проведут мастер-класс по фейсфитнесу и другие занятия от разнопрофильных экспертов.

Но это еще не все! Также посетителей ждут розыгрыши крутых подарков: консультаций экспертов, абонементов в спортивные клубы и других бонусов.

Присоединяйтесь с выгодой: 40% скидки на билеты

Специально к Международному дню вегана, который отмечается 1 ноября, действует суперакция!

С 28 октября по 15 ноября стоимость билетов Biohacking Conference Kyiv 2021 снижена на 40% и составляет всего 1500 грн.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, переходите на официальный сайт мероприятия и регистрируйтесь. Промокод не нужен – скидка предоставляется автоматически.

Выбирайте быть здоровым уже сегодня! Приходите на Biohacking Conference Kyiv 2021.

Программу мероприятия и билеты ищите на kyiv.biohacking.events

 


 

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